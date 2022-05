28º Batalhão celebra Dia da Policial Feminina

ANDRADINA – No último dia 12 de maio, as Policiais Militares do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I) se reuniram para celebrarem o “Dia da Policial Feminina”.

A data remonta ao dia em que formalmente foi criado, pelo Decreto nº 23.548, em 1955, o Grupamento de Polícia Feminina junto à Guarda Civil da capital paulista, esta posteriormente agregada à Força Pública, formando a Polícia Militar do Estado de São Paulo, denominação que perdura até os dias atuais.

A Polícia Militar foi a primeira Instituição de mulheres militares do Brasil e da América Latina, cuja doutrina de trabalho foi inspirada nas polícias da Europa e Estados Unidos, onde o emprego de mulheres treinadas era direcionada ao combate à prostituição e delinquência juvenil.

Na década de 50, com um efetivo de apenas 12 mulheres, a atuação foi concentrada na proteção dos vulneráveis nas imediações do aeroporto de Congonhas e na estação de trem da linha Sorocabana. As pioneiras, imbuídas no acolhimento e auxílio ao próximo, ajudaram a pavimentar o estreito elo entre a sociedade e a PM.

Em 12 de junho de 2001, o então governador Geraldo Alckmin criou, no âmbito institucional, o “Dia do Policial Militar Feminino”, a ser celebrado no dia 12 de maio.

Em Andradina, elas se reuniram para celebrar a data festiva, tendo como convidados o Coronel PM Motooka, Comandante do CPI 10, Tenente Coronel PM Adriana, comandante do 2º BPM/I, de Araçatuba e do Tenente Coronel PM Osny Caldeira, comandante do 28° BMP/I.

Foram proferidas palestras pela esposa do Tenente Coronel Osny, a Sra. Luciana e pela Cabo PM Adriana.