PM de Castilho captura condenado a 9 anos por roubo

CASTILHO – A Polícia Militar capturou na tarde de segunda-feira, 16, um padeiro de 28 anos, morador em Castilho, por força de um Mandado de Prisão (MP), expedido pela Comarca de Presidente Prudente, pelo crime Roubo, com pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Conduzido à Delegacia de Polícia do município, tomou ciência do MO e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça e aguardando transferência para uma penitenciária do Estado.

A captura do procura aconteceu às 13h30, quando os policiais militares de Castilho, Cb PM Alan e Sd PM Alencar, durante patrulhamento preventivo e ostensivo pelo centro, na modalidade Atividade delegada, ao passarem pelo terminal rodoviário, avistaram o padeiro sentado em um dos bancos daquele terminal rodoviário.

Ao visualizar a viatura militar, ele demonstrou demasiado nervosismo, sendo de pronto abordado. Em consulta via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, ficou constatado que havia contra ele um Mandado de Prisão, expedido pela Comarca de Presidente Prudente, pelo crime Roubo, com pena de 09 anos de reclusão.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao DP local onde ficou preso, à disposição da justiça.