Ao localizar ladrão de farmácias, PM prende acusado de tráfico e receptação

ANDRADINA – Uma equipe de Força Tática da Polícia Militar “matou dois coelhos numa cajadada só”, ao localizar um desempregado de 33 anos, de apelido “Caburé”, acusado de furtar produtos de higiene e limpeza pessoal em duas farmácias na noite da última quinta-feira, 22, a Polícia Militar acabou prendendo um ajudante de pedreiro de 22 ans acusado de receptação e tráfico de drogas. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. Alguns dos produtos furtados foram recuperados pela PM e devolvidos às farmácias.

As prisões dos acusados aconteceram depois d que equipes de Força Tática tiveram acesso às imagens de um dos furtos em uma das farmácias, quando, durante de patrulhamento por Andradina, foram informadas sobre um furto ocorrido na Farmácia “Ultra Popular”, área central da cidade, sendo passadas as características do criminoso, vestes e produtos levados.

Após assistirem ao vídeo que mostrou o modo como agiu o autor, as equipes iniciaram patrulhamento com objetivo de encontrá-lo, localizando-o no bairro Santa Cecília com as mesmas vestimentas e bicicleta, idênticas a do vídeo do sistema de monitoramento da segunda farmácia furtada, na posse de R$10,00 reais e 03 cosméticos (shampoo, condicionador e loção), oriundos de outro furto, ocorrido na farmácia Farmais.

Os dois estabelecimentos comerciais estão localizados na rua Paes Leme, a principal via comercial de Andradina e distante aproximadamente 200 metros um do outro, trabalhando em sistema de plantão até próximo de 22h.

Indagado, o desempregado de 33 anos, morador no bairro Santa Cecília, onde foi detido e que tem um relacionamento homoafetivo com um transexual preso acusado de roubo, admitiu a autoria dos dois furtos, declarando que havia trocado alguns produtos furtados por droga em um ponto de vendas na cidade.

Diante desta informação, os militares foram ao local indicado, uma residência do loteamento Nova Canaã, no bairro Gasparelli, onde encontraram o servente de pedreiro de 22 anos.

Os policiais o informaram da denúncia e tiveram autorização para efetuar uma vistoria domiciliar, em busca no interior da residência, localizaram os produtos furtados na farmácia e trocados por droga, além de 5 porções de maconha e uma de crack, embaladas e prontas para a venda, bem como R$ 91,00 reais em notas diversas.

Diante do material furtado localizado, e da confissão do autor dos furtos sobre a troca dos produtos por droga, foi dada voz de prisão à “C.”, 33 anos, pelo crime de furto, Artigo 155 do CP, e à “L.”, 22 anos, pelos crimes de Receptação e Tráfico de Drogas, artigos 180 do CP e 33 da Lei 11.343, respectivamente.

Os dois indivíduos presos e objetos localizados foram conduzidos ao Plantão Permanente onde a delegada de plantão ratificou a voz de prisão, autuando a ambos em flagrante, os recolhendo à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia e à disposição da Justiça Pública.