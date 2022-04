Trio piauiense é preso depois de bater e roubar mulher no centro de Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira, 15, os cortadores de cana J., 26 anos, J., 36 anos e L., 44 anos, os três naturais de Teresina/PI, acusados de roubo e lesão corporal, depois de agredirem uma mulher e levarem seu par de chinelos Havaianas, após questionarem se ela fazia programa sexual e, diante da negativa dela, a agrediram. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira, quando, durante patrulhamento da equipe com 1°Sgt PM Araújo e Sd PM Teixeira pela área central de Andradina, mais precisamente pelo cruzamento da Avenida Barão do Rio Branco x Rua Paes Leme, deparou com a vítima caída na via pública e pedindo por socorro.

Questionado sobre o que tinha acontecido, ela informou que estava na calçada quando três indivíduos a abordaram, perguntando se ela fazia programa sexual, tendo respondido que não, que aguardava seu marido que estava no interior da farmácia ali existente, ocasião em que os três indivíduos a agrediram com socos e chutes, levando dela um par de chinelos da marca “Havaianas”, se evadindo em seguida, tomando rumo ignorado.

Com apoio das equipes com Cap PM Nascimento e Cb PM Zanerato; CFP com 2º Ten PM Lucas Paulo e Cb PM Leal, Forças Táticas com 1º Sgt PM Aguilera, Cb PM Alécio e Sd PM Guaranha; 1º Sgt PM Crepaldi, Cb PM Coutinho e Cb PM Costa Jr; Rádio Patrulhamento com Cb PM PM Paulo Eduardo e Cb PM Cristiano; 1º Sgt PM Kleber e Cb PM Abreu, imediatamente foi realizado patrulhamento em toda a área central sendo os indivíduos localizados logo em seguida, ainda de posse da rés furtiva (par de chinelos), subtraída da vítima.

Todos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Plantão Permanente, onde foram autuados em flagrantes por Roubo Consumado/Lesão corporal e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça aguardando audiência de custódia.