PM de Ilha solteira flagra adolescente de 16 anos no comércio de droga

ILHA SOLTEIRA – Um adolescente de 16 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado, 16, acusado de Tráfico de Entorpecente/Associação ao Tráfico/Corrupção de Menor e ato Infracional de Tráfico de Entorpecente, ao ser surpreendido com 07 porções de crack, R$ 120,00 em dinheiro, 01 balança de precisão e petrechos para embalo e fracionamento de droga. Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi recolhido à Fundação Casa de Araçatuba. A droga foi apreendida.

A apreensão do menor infrator aconteceu quando policiais militares em patrulhamento pela Rua Custódia X Rua Nazaré, bairro Zona Norte – Ilha Solteira/SP, realizaram abordagem aos indivíduos do sexo masculino, desocupado, de 30 anos e um menor de 16 anos, estudante, moradores do município.

Pelo local foram apreendidos 07 porções de crack, R$ 120,00 em dinheiro, 01 balança de precisão e petrechos para embalo e fracionamento de droga.

Ocorrência apresentada na Delegacia de Polícia de Ilha Solteira/SP onde o delegado plantonista elaborou o APFD de Tráfico de Entorpecente/Associação ao Tráfico/Corrupção de Menor e ato Infracional de Tráfico de Entorpecente, além de adotar demais providências de polícia judiciária.