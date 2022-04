Pedreiro é preso no bairro Benfica acusado de tráfico de drogas e posse de munição

ANDRADINA – O pedreiro F. A. S., o “Sapo”, de 42 anos, morador do Benfica, foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado, 16, acusado de tráfico de entorpecentes, posse ilegal de munições e receptação de fios de cobre. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. Um usuário de drogas que estava na frente da residência assinou porte de drogas e foi liberado ao término da ocorrência.

A detenção da dupla aconteceu quando policiais militares, em patrulhamento pelo bairro *Benfica*, por Andradina, abordaram o barbeiro R. S. O., 26 anos, morador do bairro Gasparelli, usuário conhecido que estava comprando o entorpecente no local.

Depois da detenção do barbeiro, os policiais abordaram o pedreiro sendo apreendido consigo uma porção de cocaína* e várias de entorpecente crack, bem como 4 munições de calibre .22*. Em revista no interior do imóvel também foram apreendidos aproximadamente 35 kg de fios de cobre oriundos de furtos ocorridos em praças públicas e CEU Benfica em data anterior.

Conduzidos ao Plantão Policial de Andradina, foi elaborado o flagrante de Tráfico de entorpecentes e posse ilegal de munições, permanecendo o indiciado preso, à disposição da Justiça e liberando o usuário de drogas. O cobre foi apreendido para apuração de sua origem.