Barbeiro é preso pela PM acusado de porte de arma de fogo

ANDRADINA – O cabeleireiro J. P. L., de 22 anos, residente no Loteamento Quinta dos Castanheiras”, foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado, 16, acusado de porte ilegal de arma de fogo, ao ser surpreendido com um revólver calibre .38, com 06 munições intactas. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça e aguardando audiência de custódia. A arma foi apreendida.

A prisão do acusado, que tem várias passagens pela Polícia por crimes diversos, aconteceu quando policiais militares de Andradina, em patrulhamento pelo bairro Santa Cecília, abordaram duas pessoas em uma motocicleta CG 125cc, na cor cinza.

Com um dos abordados, Júlio, foi localizado em sua cintura um revólver calibre 38, oxidado, municiado com 06 cartuchos intactos. Com o outro abordado, o ajudante geral L. V.A., de 18 anos, residente no Jardim Europa, nada de ilícito foi localizado, porém, não era habilitado para conduzir motocicletas.

Os dois rapazes foram conduzidos ao Plantão de Andradina, onde foi elaborado o flagrante de porte ilegal de arma de fogo/Dirigir veículo automotor sem permissão, permanecendo o indiciado por porte de arma preso, e liberando a outra parte.

Foram elaboradas as multas administrativas pelas infrações de trânsitos cometidas pelo condutor da motocicleta. A moto foi liberada para uma pessoa devidamente habilitada.

MENOR INFRATOR

Quando adolescente Júlio foi apreendido e permaneceu internado vários meses na Fundação Casa em Araçatuba, acusado de Ato Infracional/furto de motos, além de tráfico de entorpecentes. Também recaía sobre ele a suspeita de envolvimento de assalto contra um posto de gasolina localizado no cruzamento da Av. Barão do Rio Branco com Homero Rodrigues Silva também conhecida por rua Guararapes).

MAIOR INFRATOR

Já foi preso logo depois de completar a maioridade junto com um comparsa em uma motocicleta acusado de tráfico de entorpecentes, passando quase um ano atrás das grades.

GUERRA DE GANGUES

Em maio de 2018 o barbeiro foi preso pela Polícia Civil, em caráter temporário de 30 dias, com base nas investigações da DIG de que ele estaria envolvido na guerra de jovens de bairros de Andradina.

Segundo um policial civil, Júlio estaria envolvido em uma tentativa de homicídio acontecida no bairro Pereira Jordão, em que teve como vítimas T. S., ferido no tórax e de raspão um adolescente de 17 anos, quando ele e um comparsa armados de revólveres teriam atirado pela janela de uma casa localizada na rua Caramuru, onde morava o serviços gerais J. L. B. S., o “Boião”, que estava na casa em um total de 5 pessoas na tentativa de homicídio, porém não se feriu. “Boião” acabou preso posteriormente, acusado de tráfico de drogas.