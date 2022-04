Acusado de estupro de vulnerável é capturado pela PM de Ilha

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar capturou na tarde de domingo, 17, um mecânico de 40 anos, por cumprimento de Mandado de Prisão (MP) em caráter preventivo, acusado de estupro de vulnerável contra uma menor de 14 anos. Encaminhado à Delegacia de Polícia, tomou ciência do MP e foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A captura do procurado aconteceu quando os policiais militares de Ilha Solteira da equipe com Cb PM Custódio Cb PM Marcos Antônio Sd PM Bruno, com apoio do 1º. Sgt PM Nunes e Cb PM Paulo, em patrulhamento, avistaram J., 40 anos, mecânico, morador de Ilha Solteira, em uma residência.

Como já tinham conhecimento da existência de um mandado de prisão preventiva em seu desfavor, expedido pela Comarca daquela cidade, pelo artigo 217-A do código penal: (Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos), ele foi abordado e revistado, nada de ilícito sendo localizado.

O homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde tomou ciência do MP e a a delegada, Dra. Carolina Tucunduva, tomou as medidas cabíveis, ficando ele preso, à disposição da justiça.

ARTIGO 217 do código penal: (Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos) – Pena de reclusão de 8 (oito) a 15 (quinze) anos).