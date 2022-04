Motorista ferido em tombamento de carreta carregada com laranja em Independência

NOVA INDEPENDÊNCIA – Um motorista de 39 anos sofreu possível luxação do ombro, contusão no joelho, os dois do lado esquerdo, e escoriações pelo corpo, ao se envolver em acidente de trânsito no final da de quinta-feira, 14, no trevo da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), com o acesso para o município de Nova Independência. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Andradina, foi medicado, permanecendo em observação para ser submetido a exames de Raio X. A Polícia Rodoviária Registrou a ocorrência.

Toda a carga de laranja ficou esparramada pelo terreno e o motorista saiu por meios próprios da cabine. Motoristas que passavam pela rodovia no momento do acidente pararam para auxiliar a vítima, bem como acionaram o policiamento do município e o Corpo de bombeiros de Andradina, distante 35 Km.

A carreta teve todo seu lado direito danificada no acidente, não havendo informação se o veículo e a carga possuíam seguro. Parte da carga foi transbordada para outra carreta e parte foi colhida por moradores do próprio município.

O policiamento rodoviário, bem como homens do DER – Departamento de Estradas e Rodagens orientaram o trânsito durante o socorro à vítima e sinalizaram o local até retirada total do veículo do acostamento da rodovia Integração.

MIL NOTICIAS/Agência