Guarani é campeão do Quadrangular Entre Amigos 50 Anos +

ANDRADINA – A equipe do Guarani foi a grande campeã do Quadrangular Entre Amigos, categoria acima de 50 anos, ao vencer por 3 a 1 o time do Bela Vista, em final realizada na tarde do último sábado (09), no campo da antiga ADPM. Além disso o time conquistou também os troféus de artilheiro e defesas menos vazada. A terceira colocação ficou com o time promotor do evento esportivo, o Amigos da Bola, do esportista Rodrigo Marini, o “Digão”.

Não foi uma das melhores partidas do time, mas o suficiente para marcar três vezes e levar apenas um gol, conquistando assim o tão esperado campeonato, um dos objetivos da diretoria para esse início de temporada e confirmar seu favoritismo desde que entrou na competição. A diretoria do time visava também começar a montar uma boa equipe para participação de campeonatos municipais futuros.

A novidade deste torneio foi que cada equipe podia contar com dois jogadores abaixo de 50 anos atuando durante a partida e inscrever 4 deles, que se revezavam.

O Guarani foi campeão com Zé Galinha (goleiro), Crica, Tarzan, Tuca, Casquinha, Idevan, Tuffy, Corujito, Índio, Barriga, Lobó, André, Carlão e Moises. Treinador: Bigode.

Além do troféu de campeão, o Guarani conquistou o de artilheiro, com Corujito, com 8 gols marcados e a defesa menos vazada, com o goleiro Zé Galinha (3 gols).

MIL NOTICIAS/Agência