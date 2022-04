Desocupado é preso após arrombar e furtar residência

ANDRADINA – O desocupado C. N. C, de 37 anos, foi preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira, 13, e um adolescente apreendido, acusados de furto qualificado, depois de surpreendidos cada um em uma bicicleta, carregando duas mochilas com objetos em seu interior. Encaminhados ao 2° DP, o Delegado ratificou a voz de prisão e autuou o maior em flagrante, o recolhendo ao cárcere, à disposição da justiça, aguardando audiência de custódia. O adolescente foi ouvido e liberado. Os itens furtados foram recuperados e devolvidos ao proprietário.

A detenção dos acusados aconteceu durante patrulhamento por Andradina, quando os policiais militares, Cb PM Eduardo e Cb PM Balani, foram acionados para atendimento de ocorrência de furto em andamento pela Rua Acácio e Silva, cruzamento com a Rua Mato Grosso, centro, onde indivíduos teriam subtraído objetos do interior de um prédio e estariam se evadindo em bicicletas.

De imediato os PMs, com apoio das equipes do CGP 01, com Subten PM Constantino e Cb PM Queiróz, a Dejem com Cb PM Fernando Sales e Cb PM Renata, foram para o local e, nas imediações, abordaram duas pessoas, cada uma delas em uma bicicleta, carregando duas mochilas com objetos em seu interior. Ambos foram detidos, abordados e submetidos à busca pessoal.

Ao verificarem o conteúdo das mochilas, os policiais encontraram utensílios de cozinha como panelas, copos e chaleiras de alumínio, três torneiras elétricas, dois transformadores elétricos, uma luminária neon a gás e um moedor. Os abordados foram identificados como C. N. C., com várias passagens pelo crime de furto e o adolescente G.

A vítima reconheceu todos os objetos, bem como as duas bicicletas, como sendo de sua propriedade. Uma testemunha presente no local declarou que visualizou o momento em que ambos entraram na residência para praticarem o furto.

Diante do exposto, C. N. C., recebeu voz de prisão e foi conduzido, junto com o adolescente, ao 2° DP, onde o Delegado daquela repartição policial ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante, o recolhendo ao cárcere, à disposição da justiça, enquanto o adolescente foi ouvido e liberado ao término da ocorrência.

Todos os objetos foram recuperados pela Polícia Militar e restituídos à vítima.

