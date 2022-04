Jovem é preso acusado de roubo, descumprimento de medida protetiva, ameaça e porte de entorpecente

ANDRADINA – O jovem J. S. A., de 21 anos, residente na Av. Rio Grande do Sul, no jardim Alvorada, foi preso na Delegacia de Defesa da Mulher, na tarde desta segunda feira, 04, depois de agredir sua ex-companheira e fo indiciado por roubo, descumprimento de medida protetiva, ameaça e porte de entorpecente. Ele ficou muito nervoso ao receber a ordem de prisão e foi necessário o uso de força física para contê-lo e algemá-lo. Ele foi recolhido á cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais de Andradina, Cb PM Wladison e Cb PM Andressa foram em atendimento de ocorrência de lesão corporal. Em contato com a vítima, ela informou que foi agredida e teve seu celular e documentos roubados pelo seu ex amásio, contra quem possui medidas protetivas.

Informados das características do autor, foi realizado patrulhamento pelas imediações do bairro, porém, ele não foi localizado. Em vistoria na área da sua residência, os policiais militares encontraram um “dichavador” com uma porção de maconha. Esse aparelho o usuário utiliza para “desfiar” a droga.

A ocorrência foi encaminhada para a DDM e durante registro do boletim, o autor se apresentou no primeiro DP, sendo conduzido àquela Delegacia especializada da Mulher onde foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva, roubo, ameaça e porte de entorpecente.

Após o indiciado ser comunicado pela delegada que seria preso, ficou nervoso, sendo necessário o uso de força para contê-lo e algemá-lo, ficando preso, à disposição da justiça.