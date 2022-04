Solenidade marca aniversário do Batalhão e entrega de láureas de valorização do policial militar

Na mesma solenidade foi assinado o termo de convênio firmado entre o município de Andradina e a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento para implantação da Atividade Rural no município.

ANDRADINA – Uma solenidade cívico/militar realizada na manhã de sexta-feira, 08, na sala de cinema do Oeste Plaza Shopping, teve como objetivo homenagear os policiais militares da 1ª CIA e do Estado-Maior do 28º BPM/I, por meio das entregas de “Láureas de Mérito Pessoal”, dos Diplomas “PM do Mês” e “ocorrência de destaque”. Também foi comemorado o aniversário de fundação do 28º BPM/I, a ser completado no próximo dia 10, portanto, 36 anos de existência e ainda a assinatura do Termo que dará início à Atividade Delegada Rural no município de Andradina.

MESA DE HONRA

A mesa de honra foi composta por autoridades civis, militares e políticas, entre eles o Tenente Coronel PM Osny Henrique Caldeira, Comandante do 28º BPM/I, sediado em Andradina; Coronel PM Paulo Augusto Leite Motooka, Comandante do CPI-10, sediado em Araçatuba; Cap PM Valdomiro Garcia Rafael Júnior, Comandante da 1ª Cia do 28º BPM/I, sediada em Andradina. A promotora de Justiça Rúbia Morizuki, o sargento PM da Reserva e vereador Sérgio Faustino, representando a Câmara de Andradina, além dos prefeitos Mario Celso Lopes (Andradina), Paulo Boaventura (Castilho e Fernando Macchi Santana (Nova Independência).

ENTREGA DE LAÚREAS DE MÉRITO PESSOAL

Em conformidade com as normas reguladoras da concessão da Láurea de Mérito Pessoal são agraciados oficiais e praças que, por seus méritos pessoais, se sobressaiam no cumprimento do dever, merecendo o reconhecimento da corporação. Instituída em 1974 como PMZito do Mérito Pessoal, no ano de 1984 passou a denominar-se Láurea de Mérito Pessoal e as graduações desta honraria vão do 5º ao 1º grau.

5º GRAU

– Cb PM Roberto Rivelino Chimeno

O Cabo PM Chimeno, em 28 de novembro de 2021, durante patrulhamento em Nova Independência, foi abordado por um casal desesperado que trazia o filho recém-nascido, de apenas 15 dias de vida, engasgado com leite materno, já cianótico (A cianose é a coloração azulada da pele decorrente de oxigenação insuficiente do sangue) e sem respiração. A equipe composta pelo cabo PM Chimeno realizou a manobra de Heinlich, procedimento que fez com que o bebê voltasse a respirar, salvando sua vida. O bebê foi encaminhado posteriormente ao hospital.

4º GRAU:

– Cb PM Márcio Adriano de Oliveira

3º GRAU:

– 1º Sgt PM Marcus Augusto de Souza

2º GRAU:

– Cb PM Edson de Souza Santos

Os policiais militares homenageados atenderam, em janeiro deste ano, ocorrência de tentativa de suicídio envolvendo um homem de 22 anos que ameaçava pular de um local de grande altura. Os policiais militares utilizaram técnicas adquiridas no treinamento de abordagem humanizada à pessoa com propósito suicida e conseguiram salva-lo depois dele desistir de tirar a própria vida.

2º GRAU:

– Cb PM Guilherme Yoshio Obana Belizário

– Cb Maurício dos Santos Araújo

O Cb PM Maurício, em 02fev22, prendeu em flagrante delito um criminoso que estava praticando um furto no prédio do Centro de Artes e Esportes de Andradina. O local estava sendo alvo recorrente de marginais e a ação do policial resultou em elogios por parte da comunidade e da Prefeitura de Andradina.

EM 1º GRAU:

1º Ten PM André Luiz Caldeira,

1º Ten PM Douglas Piauí da Silva,

2º Ten PM Mario Sergio Castaldelli,

Sub Ten PM Fabio Rogério Constantino,

Cb PM Willian Calister de Almeida,

Sd PM Leandro Guaranha

Sd PM Tiago Henrique Carvalho.

Os policiais militares ora homenageados, na madrugada de 30 de agosto de 2021, ao receberem a notícia de que criminosos fortemente armados estariam atacando a sede do 12° BAEP e estabelecimentos bancários de Araçatuba, se deslocaram àquela cidade, onde atuaram de forma decisiva para que a ocorrência fosse controlada e resultasse na prisão de criminosos e na apreensão de armas e explosivos.

Ainda em 1º GRAU:

– Cb PM Argemiro Dantas Costa Junior e

O Cb PM Costa Júnior, durante o ano de 2021, realizou a prisão de mais de 16 infratores da lei, por diversos crimes, entre eles homicídio tentado, porte ilegal de arma de fogo, furto, roubo, receptação e tráfico de drogas, além da captura de 06 indivíduos procurados pela justiça. Ademais teve papel fundamental em ocorrência de incêndio numa residência em Castilho, durante a qual atuou no salvamento de três pessoas que estavam presas no imóvel em chamas.

– Cb PM Alan Martinez Pereira

Já o Cb PM Martinez, desde 2010 atua no fórum de Andradina onde conquistou a confiança dos magistrados, promotores e funcionários que, em mais de uma ocasião, encaminharam ao Comando do Batalhão elogios pela sua atuação. O Cb PM Martinez participou da criação do treinamento de tiro destinado aos magistrados e promotores, os quais, esporadicamente, vivenciam no estande do 28º BPM/I os riscos e dificuldades da atuação policial-militar. Além disso, de forma pró-ativa, fez gestão junto ao fórum para a reforma da cela da sala do júri, o que tornou aquele ambiente mais seguro.

Entrega de Diplomas de ocorrência de destaque do mês de fevereiro e março de 2022

No grande universo de ocorrências, destacam-se ações policiais cujos resultados vão além do emprego de técnicas de policiamento, dependendo muitas vezes da perspicácia, persistência, dedicação, tirocínio e elevado senso profissional do policial militar que está prestando seu atendimento.

Enfatizar e enaltecer os policiais militares que se destacam na participação dessas ocorrências é muito mais que uma obrigação de reconhecimento público, é uma forma de exemplificar a todos os integrantes da corporação os bons profissionais, que atuam diariamente no combate à criminalidade em prol de uma sociedade mais justa e digna.

FEVEREIRO DE 2022

Cb PM Maurício dos Santos Araújo, Cb PM Wander de Lima Teixeira, Cb PM Edson de Souza Santos e Cb PM Rogério Fernando da Silva.

Os policiais militares ora homenageados, em 18fev22, de serviço em Andradina, salvaram a vida de um homem de 30 anos que tentava se suicidar. O tentante após haver ingerido veneno, preparava uma corda para se enforcar, contudo, os policiais militares, utilizando as técnicas de comunicação aprendidas no treinamento de abordagem humanizada a pessoa com propósito suicida, o convenceram a desistir da ação e o encaminharam ao hospital.

MARÇO DE 2022

1ª Ten PM Douglas Piauí da Silva;1º Sgt PM Adriano Bertuci Aguilera,1º Sgt PM Alexander Luiz Ribeiro, Cb PM Willian Calister de Almeida; Cb PM Cristiano Fernandes Coutinho; Cb PM Alécio Alvarenga Pereira; Cb PM Alex Sandro Coutinho dos Santos; Cb PM Adão Marcos Rezende da Silva; Cb PM Robson Novaes Diletti; Cb PM Eduardo Alexandre Vieira Pereira; Cb PM Jefferson Cardoso Pereira; Cb PM Vitor Hugo Apolinário; Cb PM Ronaldo Rodrigues Cardoso; Cb PM Fabiano Balani de Barros; Cb PM Divanildo Queiroz da Silva e Sd PM Leandro Guaranha.

Estes policiais militares, em 12mar22, após obterem a informação de que criminosos encapuzados e armados haviam rendido um funcionário, praticando roubo em um posto de combustíveis de Andradina e se evadido do local, realizaram diligências e conseguiram encontrar e prender dois criminosos envolvidos no roubo, além de apreenderem uma arma utilizada na ação.

ENTREGA DOS DIPLOMAS PM DO MÊS

Instituída em 06 de julho de 1999, esta homenagem visa enaltecer aquele policial militar que, por seus méritos pessoais, no exercício das diversas missões que lhes são atribuídas, se diferencie dos demais, melhorando seu nível de produção, resultando no almejado reconhecimento da comunidade na qual está inserido.

PM DO MÊS DE FEVEREIRO/22

Sd PM Graziela Pereira Brito Nogueira

A Sd PM Graziela, em 08fev22, enquanto estava de folga, avistou dois indivíduos em atitude suspeita trafegando em uma motocicleta, passando a acompanhá-los e solicitou apoio do pessoal em serviço. Compareceu ao local uma equipe de Força Tática que conseguiu abordar os indivíduos e constatar que a referida motocicleta havia sido furtada na madrugada anterior, motivo pelo qual os criminosos foram presos e a motocicleta devolvida ao seu legítimo proprietário.

PM DO MÊS DE MARÇO/22

Cb PM Oberdan Coutinho dos Santos

O Cb PM Oberdan, em março de 2022, em quatro ocorrências distintas, realizou a prisão de quatro traficantes de drogas e a apreensão de mais de 6 quilos de maconha, além de crack e dinheiro resultante do tráfico. Além disso, realizou a prisão em flagrante de um criminoso que praticava furto. E ainda capturou dois indivíduos que eram foragidos da justiça e apreendeu um revólver.

“PM DO MÊS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO”

FEVEREIRO DE 2022

Cb PM Adriano Gregolin

O Cb Gregolin, em fevereiro de 2022, se destacou em suas atribuições administrativas no pelotão de Castilho, assessorando o Cmt de Cia com lealdade e profissionalismo durante o afastamento do sargento responsável pelo comando daquela unidade. O cabo Gregolin é um policial proativo, comprometido com o trabalho policial-militar, sendo exemplo a ser seguido por todos.

MARÇO DE 2022,

1º Sgt PM Fernando Ramos Vieira

O 1° Sgt PM vieira, em março de 2022, se destacou ao desempenhar com excelência a função de sargenteante da Primeira Companhia, assessorando o Cmt sempre que necessário, mesmo em seu horário de folga. Além disso, ainda é tutor de diversos grupos de vizinhança solidária dos bairros da cidade, da área rural, escolar, da imprensa, de combate aos maus-tratos a animais, e da patrulha Maria da Penha, e tem sido constantemente elogiado pela comunidade devido ao seu profissionalismo e preocupação com o próximo.

IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA RURAL NO MUNICÍPIO DE ANDRADINA

Por meio de convênio firmado entre o município de Andradina e a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, a Prefeitura desta cidade recebeu em doação duas viaturas GM, modelo S10, as quais foram equipadas e destinadas ao reforço do patrulhamento ostensivo da área rural do município.

Nesta data, a fim de possibilitar o uso de tais veículos pelos policiais militares que atuam na Atividade Delegada em Andradina, o prefeito Mário Celso Lopes assinará o termo aditivo ao convênio atualmente em vigor e, a partir de então, a Polícia Militar do Estado de São Paulo poderá empregar as novas viaturas nas ações de policiamento desenvolvidas nas proximidades de ranchos, sítios, fazendas, usinas e outras propriedades e empreendimentos situados fora do perímetro urbano de Andradina, com o objetivo de garantir a segurança dos cidadãos que trabalham e vivem na zona rural da cidade.

O Comando do 28º BPM/I agradece ao prefeito Mário Celso Lopes a confiança e o irrestrito apoio que tem prestado à nossa Unidade, bem como agradece aos participantes do Programa Vizinhança Solidária Rural, cujo apoio tem feito toda a diferença na preservação da ordem no nosso campo.

NOTA ALUSIVA À DATA

Esta é uma pequena homenagem para os quais contribuíram indelevelmente na preservação da ordem pública, por estarem compromissados com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, sempre em obediência aos princípios da qualidade pela eficiência, eficácia e efetividade da ação policial, prestada a cada cidadão. E a honraria entregue nesta data é como uma forma de incentivá-los a continuar neste nobre ideal, servindo de exemplo aos demais companheiros de farda. (Com informações do setor de Comunicação Social do 28º BPM/I e fotos da Prefeitura de Andradina e site Mil Noticias)