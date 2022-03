Família ferida em acidente com S10 no Condomínio Alto dos Ypês

ANDRADINA – A decoradora Elisete Pereira Pinto, de 49 anos, e sua família sofreram fraturas e diversas escoriações pelo corpo ao se envolverem em acidente de trânsito na tarde do último dia 21, no cruzamento das ruas Nicolau Abudd Neto com rua Dr Cwelso Charuri, no loteamento Alto dos Ipês, sendo necessário de permanecer internada na Santa Casa local. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a decoradora, seu marido, um agente penitenciário de 52 anos, a filha M. P. A., de 31 anos, e um neto de apenas 3 anos, seguia a bordo da S10, na cor preta, pela rua Nicolau Abud Neto, quando retornavam de Três Lagoas/MS, onde a filha realizou um pré-natal e, por motivos a serem esclarecidos, o homem perdeu o controle de direção naquela bifurcação e bateu violentamente contra o muro de uma residência.

Com o forte impacto, a decoradora sofreu fratura da clavícula e de uma costela, lado direito. Já a filha sofreu fratura do tornozelo e o marido quebrou um dente, além de todos sofrerem outras contusões e escoriações pelo corpo, e só não foi pior graças ao cinto de segurança, que todos usavam no momento do acidente. Por sorte a criança de estava presa na cadeirinha no banco traseiro.

O acidente provocou perda total da caminhonete, e por sorte, possui seguro, que deve restituir o bem para a família. A Polícia Militar foi acionada, assim como o Corpo de Bombeiros, que encaminhou a decoradora até a Policlínica. O serviço de ambulância do município socorreu a filha dela ao hospital da Unimed.

Os feridos se recuperam em suas respectivas casas dos ferimentos sofridos pelo corpo.