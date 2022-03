Três adolescentes são apreendidos depois de furtar, causar danos e pichações na escola Alice Marques

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na manhã de terça-feira, 22, um trio adolescente formado por dois jovens de 16 anos e outro de 14, acusados de Ato Infracional de furto, dano ao patrimônio público e pichação contra o prédio da escola Alice Marques da Silva Rocha, localizada no bairro Pereira Jordão, de onde levaram três bolsas contendo 10 notebooks, 07 fontes, 01 par de caixa de som para PC, 01 microfone, 01 rádio portátil, 01 adaptador USB e 02 mouse. Encaminhados ao 1º DP, dois dos adolescentes foram liberados às suas respectivas mães, enquanto o terceiro foi liberado para a conselheira tutelar Camila. Os objetos furtados foram restituídos à escola. Dois dos menores envolvidos estudam naquela escola.

As detenções dos menores infratores aconteceram quando os policiais militares de Andradina, CGP (Comando Grupo Patrulha), com Cb PM Maurício, Cb PM Carneiro e Cb PM Wander, foram acionados para atendimento de ocorrência de furto pela escola Alice Marques.

Em contato com a vice-diretora, foi apurado que, por volta de 23 h de segunda-feira (21), três indivíduos, mediante arrombamento, adentraram as salas de aula e subtraíram vários notebooks da escola, além de praticarem vandalismo, pichando as paredes internas do prédio.

Ao checarem o sistema de monitoramento do estabelecimento de ensino e com apoio de funcionários, conseguiram identificar dois dos indivíduos, já que eram estudantes daquela escola.

Tendo em vista que naquele momento um dos suspeitos estava em sala de aula, foi solicitado para que este fosse retirado da sala e entrevistado, tendo negado a autoria dos fatos a princípio, mas foi notado pelos Policiais que ele calçava o mesmo chinelo utilizado na prática do delito.

Com apoio da equipe de CGP DEJEM, com 1º Sgt PM Ferreira e Cb PM Ronifren, foram até a residência do segundo suspeito que, ao ser questionado, admitiu participação no ato, indicando a residência do terceiro participantee, em cuja residência os produtos furtados haviam sido deixados.

Na companhia da mãe do segundo suspeito, foram até a residência indicada por ele como esconderijo dos produtos do furto, que se encontrava aberta, sem ninguém pelo local.

Diante da afirmativa do segundo adolescente, tendo a sua genitora como testemunha, foi realizada busca no local, ocasião em que foram encontrados, em um guarda roupa, três bolsas contendo 10 notebooks, 07 fontes, 01 par de caixa de som para PC, 01 microfone, 01 rádio portátil, 01 adaptador USB e 02 mouse.

Foi acionada a Perícia para a escola, tendo em vista os danos causados no arrombamento das grades, bem como o crime de pichação das paredes internas do estabelecimento.

Em novas diligências, localizaram o terceiro envolvido no Furto, dentro de outra sala de aula pela escola Augusto Mariani que, indagado, também admitiu participação no ato.

Os três adolescentes e os objetos apreendidos foram encaminhados ao 1º DP, onde foi registrada a ocorrência de Ato Infracional de furto/dano ao Patrimônio/pichação, sendo os adolescentes ouvidos. Dois dos adolescentes foram liberados às suas respectivas máes, enquanto o terceiro foi liberado para a conselheira tutelar Camila.

Os objetos furtados foram restituídos à escola.