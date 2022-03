Polícia Rodoviária prende dupla com 796 tabletes de maconha

ANDRADINA – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã de domingo, 20, os ajudantes geral W. D. M. S., de 26 anos e M. L. J., de 23 anos, moradores no estado de Minas Gerais, acusados de tráfico de entorpecentes, depois de flagrados cada um em um veículo com um total de 796 tabletes de maconha (Cannabis Sativa), totalizando 634 Kg da droga. Encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional, foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. A droga e os dois veículos foram apreendidos pela Polícia Civil.

As prisões dos mineiros aconteceram próximo das 8h, durante Operação *Paz e Proteção”, quando os policiais cabo PM Isaias e cabo PM Reis, do 3° Pelotão da Polícia Rodoviária de Andradina, realizava fiscalização pela rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP-563), altura do Km 200, próximo do entroncamento com a rodovia Marechal Rondon (SP 300), quando deu sinal de parada aos veículos Renault Megane e Renault Scenic, com placas do Estado do Paraná (foz do Iguaçu e Santa Terezinha do Itaipu).

Os dois motoristas não obedeceram a ordem legal e iniciaram uma fuga alucinada com os veículos, sentido à cidade de Pereira Barreto.

Iniciou-se acompanhamento aos criminosos e foi solicitado apoio ao policiamento 28° Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), auxiliando com mais duas viaturas e equipes, sendo os veículos abordados na altura do Km 207 da rodovia Integração, próximo da Fazenda Guanabara.

Os dois motoristas foram rapidamente detidos e com eles não foram encontrados objetos ilícitos. Já na vistoria veicular, em ambos os automóveis foram localizados grande quantidade de tabletes de maconha, acondicionados em fardos.

O condutor do Renault Megane foi identificado como W. D. M. S., de 26 anos, profissão “ajudante geral”. O condutor do Renault Scenic foi identificado como M. L. J., de 23 anos, com a mesma profissão e os dois oriundos de Minas Gerais.

Durante questionamentos sobre a droga localizada, os criminosos alegaram que pegaram os veículos já carregados no município de Goierê/PR, e levariam até Uberaba/MG, e receberiam o valor de R$ 5.000,00 cada um pelo transporte.

Os traficantes receberam voz de prisão em flagrante, e junto com os veículos e a droga, foram conduzidos ao Plantão Policial de Andradina/SP, onde foram autuados em flagrante delito, e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. A droga, os veículos e pertences pessoais dos presos foram apreendidos.