Pedreiro é preso por tráfico de drogas, resistência e direção de veículo com CNH suspensa

ANDRADINA – Um pedreiro de 25 anos, de apelido “Romarinho”, foi preso pela Polícia Militar na última quarta-feira, 16, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado em um veículo dirigido por um tio seu, com 17 gramas de crack. Encaminhado para a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto. Seu tio foi indiciado por dirigir com a CNH suspensa. O veículo estava com o licenciamento vencido e foi recolhido.

A prisão do pedreiro aconteceu por volta das 09h30, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Santa Cecília, quando a equipe com 2º Ten PM Mário e Cb PM Costa, avistou o veículo GM/Meriva, na cor branca, com placas DTC-1XX9 de São Paulo/SP, sendo constatada a mudança de comportamento dos ocupantes quando da aproximação da viatura militar, já que demonstraram nervosismo, olhando reiteradas vezes para Viatura da PM, motivo pelo qual foi feita a abordagem pela Rua Marechal Deodoro, Bairro Santa Cecília, próximo do pátio de apreensões de veículos.

O pedreiro estava como passageiro do veículo e, durante a busca pessoal, ofereceu resistência, retirando algo da sua genitália e arremessando para longe, resistindo ainda mais aos atos policiais, sendo necessário uso de força física e algemas para contê-lo.

Com apoio do Cb PM Apolinário, Cb PM Ronaldo e Cb Queiroz, foi efetuada uma revista pessoal nos dois abordados (tio e sobrinho), sendo encontrada com “Romarinho” uma porção de crack de 5 gramas, fracionada em 24 pedras, já prontas para a venda.

Ao verificarem o que ele havia jogado, os policiais militares constataram se tratar de mais uma porção da mesma droga, com peso de 13 gramas.

Em vistoria veicular nada de ilícito foi encontrado, porém ficou constatado que o condutor e tio do acusado estava com a CNH – Carteira Nacional de Habilitação suspensa, bem como o veículo com o licenciamento vencido.

Diante dos fatos, o pedreiro, que já condenado por furto e tráfico de drogas, cumprindo pena em regime aberto, recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, onde o delegado ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e resistência, permanecendo preso, à disposição da justiça.

O condutor e tio do acusado conduzido também àquela Delegacia especializada e responderá em liberdade ao crime de Conduzir veículo com CNH suspensa (art. 307 do CTB), sendo feito um Têrmo Circunstanciado (TC).

O veículo foi recolhido ao pátio, após a elaboração das autuações pertinentes ao caso.