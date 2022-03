PM localiza em Castilho moto furtada em Paranápolis

CASTILHO – Graças a uma denúncia, a Polícia Militar localizou na manhã de quarta-feira, 23, os policiais militares de Castilho, Cb PM Dos Santos e Sd PM Siqueira, durante o patrulhamento preventivo e ostensivo, localizaram a motocicleta Honda, CG Titan, nas cores vermelha e branca, furtada no dia anterior no patrimônio de Paranápolis, em Andradina. Encaminhada à Delegacia de Polícia, foi efetuado boletim de ocorrência de localização de veículo, sendo a moto devolvidas ao proprietário.

Depois de receberem a denúncia, os policiais militares, com apoio da equipe com 1° Sgt PM Alexander, Cb PM Diletti e Sd PM Guaranha, iniciaram diligências pelo bairro Laranjeiras daquela localidade, que culminaram na localização, no interior de um imóvel abandonado, da motocicleta Honda CG Titan, vermelha e branca. Em consulta via PRODESP, foi confirmado que o veículo era furtado.

Feito contato na Delegacia de Polícia de Castilho, onde o Delegado, Dr. Yan Loui Adania de Queiroz, dispensou perícia para o local, sendo realizado confecção de boletim de ocorrência e prestado apoio à vítima até o DP de Castilho para retirada da restrição (queixa de furto).