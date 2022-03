Desocupado é preso acusado de furtar equipamentos elétricos

ANDRADINA – Um desocupado de 37 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 18, acusado de furto, ao ser surpreendido com uma sacola plástica contendo uma parafusadeira, um martelete profissional marca BOSCH, além de diversas brocas. Encaminhado ao 2º DP, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. As ferramentas elétricas foram devolvidas à vítima.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento pelo município de Andradina, bairro Stella Maris, quando a equipe com 1° Sgt PM Fernandes e Cb PM Chiongna, em desenvolvimento da modalidade Atividade Delegada, visualizou o autor pela Rua Evandro B. Calvoso, carregando um saco plástico preto com grande volume em seu interior.

Por ser conhecido pela prática delituosa de furto, foi abordado. Durante busca pessoal, os PMs localizaram em seu bolso 11 DVDs (filmes, jogos e show), os quais alegou ter comprado de um camelô.

Ao olharem a sacola plástica, os policiais localizaram duas maletas plásticas, uma delas contendo em seu interior 01 parafusadeira marca DeWalt 20v max e a outra 01 martelete profissional, marca BOSCH e diversas brocas.

Indagado sobre a procedência das ferramentas, confessou que havia furtado as maletas de ferramentas do interior do porta malas de um veículo, GM Corsa de cor branca, estacionado defronte à uma obra, na Rua Marechal Deodoro.

No local indicado por ele, localizaram o veículo, bem como seu proprietário que, ao ser alertado, declarou não ter ainda percebido o furto das ferramentas de trabalho.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor pela prática do crime de furto, capitulado no artigo 155 caput do CP.

Encaminhado ao 2° Distrito Policial, o delegado plantonista ratificou a voz de prisão, encaminhando-o à cadeia pública de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.