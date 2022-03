PM envolvido em grave acidente retorna ao trabalho no 28º BPM/I

ANDRADINA – O cabo PM Yoshio, do efetivo do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), sediado em Andradina, retornou ao trabalho, após período de recuperação de acidente. Após longo período de recuperação, retornou ao trabalho na área administrativa, já que ainda se recupera das lesões sofridas.

O cabo PM Yoshio, em novembro de 2021, ao retornar da capital onde participava de um curso de aperfeiçoamento, a viatura em que estava, com mais dois Policiais, acabou capotando na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), causando o falecimento dos outros dois policiais militares que viajavam junto com ele, e graves ferimentos no graduado.

RECEBIDO COM ALEGRIA

Em seu retorno, os policiais da Unidade o receberam com muita alegria e homenagens, além de vídeos dos seus familiares, lhe desejando pronto restabelecimento e muita saúde.

MIL NOTICIAS/Agência