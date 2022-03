Desocupado é preso acusado de tráfico na Vila Mineira

ANDRADINA – O desocupado F. D., 22 anos, residente na rua Humberto de Campos, bairro Vila Rica, foi preso pela Polícia Militar na noite do dia 07, acusado de tráfico de entorpecentes, ao ser flagrado com 212 gramas de maconha (Cannabis Sativa), uma porção de cocaína, balança de precisão, além de R$ 771,00 em dinheiro. Encaminhado ao Plantão Permanente, o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, indiciou-o pelo crime de tráfico de drogas, recolhendo-o à cadeia de Pereira Barreto. Ele já respo9nde por outro tráfico.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 20h, durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, quando os policiais militares 1° Sgt PM Fernandes, Cb PM Oberdan e Cb PM C. Santos, o avistaram pela praça João Leite, na Vila Mineira.

O indivíduo é conhecido nos meios policiais em razão de denúncias em seu desfavor, ligando-o ao tráfico de drogas naquele bairro. Ao visualizar a viatura militar, portou-se de modo suspeito, sendo de pronto abordado. Durante busca pessoal, os PMs localizaram em sua posse R$771,00 em diversas notas e 01 porção de cocaína embalada em plástico azul.

Questionado a respeito da droga, alegou ser usuário de cocaína, bem como ter recebido o dinheiro por um trabalho.

Diante das suspeitas relatadas, os policiais foram até sua residência, ocasião em que seu padrasto, após saber das suspeitas, autorizou a entrada da equipe na residência, acompanhando as buscas no quarto do enteado, que resultaram no encontro 212 gramas de maconha e uma balança de precisão, utilizada para fracionar o entorpecente em porções menores, e posterior venda.

Diante dos fatos, do material ilícito localizado e evidências, foi proferida voz de prisão em flagrante delito ao abordado pela prática do crime de Tráfico de Drogas, capitulado no Artigo 33 da Lei 11.343/06.

Encaminhado ao Plantão Permanente, o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante pelo crime supramencionado, encaminhando-o à Cadeia Pública de Pereira Barreto. A drogam a grana e a balança de precisão foram apreendidos.