Justiça libera 1,9 mil presos da região de Andradina durante saída temporária

Detentos terão de retornar na segunda-feira da semana que vem, dia 21 de março

ANDRADINA – Começou nesta terça-feira, 15, a primeira saidinha temporária de presos deste ano na região de Andradina. Serão 1.957 detentos, a maior parte 1,1 mil sairá do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Valparaíso. Todos terão de retornar até o dia 21 de março.

Além do CPP, segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária, serão liberados presos da Penitenciária “ASP. Anísio Aparecido de Oliveira” de Andradina (57), Penitenciária “Nestor Canoa” de Mirandópolis I RSA (326), Penitenciária “Nestor Canoa” de Mirandópolis I FE (93), Penitenciária “ASP Lindolfo Terçariol Filho” de Mirandópolis II (100), CDP de Nova Independência (34), Penitenciária Feminina de Tupi Paulista – APP (63), Penitenciária de Tupi Paulista(19), Penitenciária de Valparaíso (128).

De acordo com a Justiça, os presos vão ficar sete dias em liberdade temporária, com a determinação para ficarem com seus familiares, como parte do processo de ressocialização, as saídas temporárias são dadas nos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro conforme Portaria DEECRIM 02/2019.

Com informações da Secretaria da Administração Penitenciária SP