Desocupado é preso ao provocar dano ao Centro Cultural Pioneiros de Andradina

ANDRADINA – Um desocupado de 46 anos foi preso pela Polícia Militar na noite da última quinta-feira, 03, acusado de dano ao patrimônio público ao quebrar vidraças das dependências do Centro Cultural Pioneiros de Andradina. Encaminhado ao plantão policial, foi arbitrada fiança de R$ 1 mil, não sendo paga e ele recolhido á cadeia de Pereira Barreto, aguardando Audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu quando os policiais militares de Andradina, foram acionados para atendimento de ocorrência em que indivíduo danificava dependências do Centro Cultural Pioneiros de Andradina, Cb PM Márcio e Cb PM Cristiano, foram acionados para atender ocorrência de dano em prédio publico localizado na Av. Barão do Rio Branco.

Ao chegarem ao local rapidamente, com apoio da equipe com 1º Sgt PM Araújo e Cb PM Paulo Eduardo, os policiais conseguiram surpreender o autor tentando adentrar ao local pela janela danificada por ele, com meio corpo para a parte de dentro do imóvel. Ele utilizou os próprios punhos para quebrar as vidraças do local.

Foram constatados danos em duas janelas tipo vidraça. Foi acionada a perícia para o local.

O indivíduo, que se utilizou dos próprios punhos para quebrar as janelas, não sofreu ferimentos e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado ao Plantão Policial onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão em flagrante por dano ao patrimônio público, arbitrando fiança no valor de R$ 1.000,00, que não foi paga, ficando o autor preso, à disposição da justiça.