“Capa Onça” é preso pela PM acusado de tráfico de entorpecentes

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na madrugada de sábado, 05, o ajudante geral W. L. S. G., o “Capa Onça”, de 26 anos, residente na Vila Botega, acusado de tráfico de entorpecentes ao ser flagrado com uma porção de maconha pesando 4 gramas e a quantia de R$ 154,00 em dinheiro. Além disso na residência dele haviam produtos eletrônicos sem comprovação de origem lícita. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu pouco depois da meia noite, durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, pelo bairro Santo Antônio, mais exatamente pela Rua Princesa Isabel, quando a equipe formada pelo 1° Sgt PM Aguilera, Cb PM Alécio e Sd PM Guaranha, avistou indivíduo usuário de drogas defronte à residência de pessoa suspeita de praticar a traficância, na companhia dele.

O usuário e o suspeito, ao avistarem a viatura, adentraram ao imóvel. Diante de tal fato, a equipe permaneceu em observação na entrada da casa ao lado, aguardando a sua saída.

Minutos depois, a esposa do suspeito conversou com ambos e avisou que a equipe “já havia saído” do local, ocasião em que o usuário saiu no portão, sendo imediatamente abordado, enquanto o morador suspeito, como de costume, correu para o interior da residência, passou por um corredor estreito, pulou um portão e arremessou o possível entorpecente para o lote vizinho, sendo detido e abordado em seguida.

Questionado sobre o porque de ter corrido, “Capa Onça” admitiu que arremessou uma porção de maconha e outra de cocaína para o lote vizinho ao de sua casa, as quais, depois de procuradas, não foram localizadas.

Diante do estado de flagrância, com apoio do Tático Comando com 1º Ten PM Douglas, Cb PM Coutinho e Cb PM Calister, Força tática com 1º Sgt PM Alexander, Cb PM Rezende e Cb PM Diletti, do CFP – comando Força Patrulha com 1º Ten PM Lucas Paulo e Cb PM Leal, além da equipe com 1º Sgt PM Luciano e Cb PM Gomes, foi realizada busca domiciliar, durante a qual foi localizada, em um dos quartos, uma porção de maconha de 4 gramas e a quantia de R$ 154,00 em notas diversas.

Na sequência da vistoria, os policiais militares localizaram vários produtos eletrônicos de origem duvidosa, que o morador não conseguiu comprovar a procedência.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante para “Capa Pnça”, pelo crime de Tráfico de Entorpecente, artigo 33 da lei 11.343/06.

O indiciado foi conduzido à Delegacia Seccional de Andradina, juntamente com o entorpecente, dinheiro e os produtos eletrônicos onde a Delegada Plantonista tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão em flagrante dada pelos policiais militares, o autuando em flagrante, recolhendo-o à cadeia pública de Pereira Barreto, à disposição da justiça.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

No domingo, 06, durante audiência de custódia virtual, a Justiça concedeu a ele o direito de responder a mais esse processo em liberdade.

OUTRAS PRISÕES POR TRÁFICO

MARÇO 2021

No dia 25 de março de 2021, “Capa Onça” foi preso acusado de tráfico de entorpecentes, por coincidência, por parte da mesma equipe de Força Tática que o prendeu desta vez.

DEZEMBRO 2019

Em novembro de 2019 “Capa Onça” também foi preso acusado de tráfico de entorpecente, passando um maior período atrás das grades. Porém, sempre que recebe o benefício da Justiça com a liberdade provisória, ele volta a praticar o tráfico de entorpecentes, segundo policiais militares.