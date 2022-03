Músico tem equipamentos furtados no estacionamento do Gringo Bar PUB

ANDRADINA – O músico Ralf Ambrosi ficou literalmente sem “lenço e nem documentos”, ao ter praticamente todos seus instrumentos musicais furtados na madrugada da última terça-feira (01), quando estavam guardados na caçamba de sua caminhonete deixada no estacionamento do Gringo Bar PUB (antiga ADPM). A vítima deslocou-se até o plantão policial e registrou boletim de ocorrência.

Segundo o músico, ele havia feito uma apresentação no Oeste Plaza Shopping e deslocou-se até o Gringo Bar Pub para fazer um registro fotográfico do local, deixando o veículo estacionado, contendo na caçamba um violão Takamine Gc3 dentro de uma bag rígido na cor preto, uma caixa JBL eon 515 Xt, dentro de uma capa preta, uma bolsa de viagem azul escuro e preto, pesando entre 10 e 15 kilos (com cabos de som e de energia).

Quando retornou para ir embora descobriu que havia sido vítima de ladrões, já que a caçamba do veículo estava literalmente vazia. Ele solicita que toda informação sobre o paradeiro dos instrumentos ou sobre pessoas que estejam vendendo produtos com a descrição acima sem nota, ou abaixo do preço, comunique à Polícia Militar através do 190, ou o proprietário. @ralfambrosi