Carreta das Mulheres de Peito começa a atender dia 8

ANDRADINA – A carreta móvel do Programa Mulheres de Peito chega a Andradina no ´próximo dia 8 de março com o objetivo de realizar, no Mês da Mulher, pelo menos 500 exames na cidade. Em um vídeo, a secretária adjunta da Saúde, Maristela Marin e a coordenadora de Atenção Básica, Carla Back, estão convocando as mulheres para participar da ação que vai até o dia 19/03.

“A mamografia de rastreamento deve passar a fazer parte da rotina da vida da mulher, principalmente na faixa etária de 50 a 69 anos. A cada dois anos, no mês de seu aniversário devem realizar o exame, sem a necessidade de pedido médico”, disse.

A carreta estará estacionada na Secretaria Municipal de Saúde (R. Eng. Sylvio S. Shimizu, 1451- Peliciari) e o atendimento acontece de segunda a sábado, de segunda a sexta das 8h às 17h e no sábado das 8h às 12h. “Por dia serão distribuídas 50 senhas por demanda espontânea para atendimento. Aos sábados o número de senhas será 25”, disse Carla Back.

Segundo Maristela Marin, mulheres de 35 a 49 anos devem apresentar o pedido médico/enfermeiro SUS, cartão SUS e RG. Mulheres de 50 a 69 anos: apenas RG e cartão SUS e mulheres acima de 70 anos devem trazer o pedido médico/enfermeiro SUS, cartão SUS e RG.

Mulheres de Peito

O programa foi criado pela Secretaria de Estado de São Paulo e tem o objetivo de conscientização destas mulheres sobre a importância da realização do exame, assim como a facilidade do acesso ao mesmo, através da dispensa do pedido médico, facilidade de agendamento e garantia do tratamento logo após a confirmação do diagnóstico.

A carreta oferece mamografias gratuitas e sem necessidade de pedido médico para mulheres entre 50 e 69 anos de idade. As imagens captadas pelos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (Sedi), que emite laudos à distância, na capital paulista. O resultado sai em até 48 horas após a realização do procedimento.

O atendimento é destinado ao público geral nessa faixa etária. “Quanto maior a idade, maiores as chances de ter câncer de mama. Não existem sintomas fáceis de identificar, porque o câncer de mama pode ser silencioso”, diz um alerta da Secretaria de Saúde alerta, no entanto, que mulheres de todas as idades podem ser atingidas pela doença.

A carreta do Mulheres de Peito também atende mulheres mais jovens. Neste caso, entretanto, é obrigatório levar o pedido médico, que pode ter sido emitido tanto pela rede pública quanto particular, além do RG e do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).