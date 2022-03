Visual Mídia Formação Profissional reinaugura novas instalações para cursos

ANDRADINA – Os diretores Rose Dantas e Ricardo Baleroni, da Visual Mídia Formação Profissional, receberam na noite da última quinta-feira (24/02), diversas personalidades ligadas à Educação, política, medicina e profissionais liberais quando da reinauguração da empresa para apresentar aos familiares dos alunos ali matriculados, colaboradores e amigos, suas novas instalações e cursos, onde atualmente além da capacitação profissional e cursos técnicos, conta também com a Universidade FMU, que apresenta mais de 160 cursos no seguimento de Graduação, Pós e MBA, Universidade essa que está a mais de 50 anos no mercado. As novas instalações situa-se na rua Bandeirantes, nº 1374, Andradina SP, Fone Whats: 18 3722 8039 / 18 9 9666 6054, a 100 metros do estádio municipal, centro.

QUEM SOMOS?

A Visual Mídia Formação Profissional completa em 2022, dezenove anos de uma linda história.

Empresa essa que construiu seus pilares no seguimento de instituição de ensino, e ao longo dos anos se orgulha de ter levado a milhares pessoas de Andradina e região uma formação profissional, com qualidade e de forma acessível através da metodologia de ensino Evolua Educação presente em mais de 17 países, dentre eles Portugal e Japão.

Os diretores Rose Dantas e Ricardo Baleroni agradecem a presença de todos que prestigiaram o evento, dentre eles o prefeito de Murutinga do Sul, Cristiano Eleuterio Soares da Silva; A secretária de Educação de Murutinga do Sul SP, Lucineide, o médico ortopedista Dr. Charles Tof Kobayashi, e o vereador à Câmara de Andradina, Hugo Zamboni .

Entusiasmados com esse novo projeto, os dois afirmam que o trabalho será conduzido sempre com Humildade, Integridade, Ética e Respeito, os quais são os valores pregados pela Visual Mídia Formação Profissional!

As novas instalações situa-se na rua Bandeirantes, nº 1374, Andradina/SP, Fone Whats: 18 3722 8039 / 18 9 9666 6054, a 100 metros do estádio municipal, centro.