Com limite de público e restrições de objetos, Fut-Sal de férias chega às semifinais

ANDRADINA – Com duas partidas nesta sexta-feira (25), o Campeonato de Fut-sal de Férias chega a sua fase semifinal, com reforço de segurança, restrição de público e entrada de objetos perigosos no Ginásio Municipal de Esportes “Agenor Francisco da Cunha” (Gime).

A primeira partida da noite acontece as 19h15 entre as equipes Mult Farma/Porto A/João Som X Edu Farma/Grub.

Às 20:15 acontece a partida entre o Boca Junior/Mult Farma X João Som/Porto B. Essa é a segunda partida entre as duas equipes válidas pela semifinal da competição de Futsal 2022. Na primeira delas os “garotos” do Boca Junior aplicaram uma bela surpresa em seu adversário, o Porto B, que até então levava certo favoritismo por ter em seu elenco jogadores já rodados em várias competições em quadra e nos gramados, como “Japa”, “Puf”, Téssio, Ricardinho, entre outros.

Mas quem brilhou mesmo na equipe do Boca Junior foi seu excelente goleiro, com defesas sensacionais (pelo menos 4 a queima roupa), além daqueles que jogaram a maioria do tempo e contribuiu para a grande vitória por 3 a 0. Agora pode perder por diferença de até 2 gols que conquista a vaga para a grande final. Ao experiente Porto B resta a vitória por 3 gols para disputar a vaga nas penalidades, ou se vestir de inspiração e tentar os quatro gols ou mais de diferença.

No dia 2 de março, às 19h45, acontece o confronto entre Edu Farma/Grub X Mult Farma/Porto A/ João Som encerrando as semifinais.

As finais acontecem no dia 4 de março às 20h15.

Segurança

A entrada de garrafas de vidro, capacetes, bastões, dentre outros instrumentos contundentes e de corte, está proibida durante as semifinais e finais do Campeonato de Futsal de Férias em Andradina. Segundo o diretor de Segurança Pública, André Luís de Lima Augusto, a medida foi tomada para “assegurar a integridade física dos frequentadores dos jogos”, devida a grande rivalidade entre as torcidas neste campeonato.

Descumprir a determinação, pode impedir a entrada ou até mesmo expulsar o torcedor das arenas da partida em questão. O policiamento da Atividade Delegada estará revistando os torcedores na entrada do ginásio. “Não queremos tirar a diversão de ninguém, mas temos a obrigação de zelar pela coletividade. Tais objetos, quando os ânimos dos torcedores estão acirrados, podem se transformar numa arma”, afirmou Lima Augusto.

Outra medida tomada para coibir a violência das torcidas foi limitar o acesso as partidas para mil torcedores.