3ª Cia do 28º BPM/I realiza solenidade de valorização policial-militar

MIRANDÓPOLIS –Em 22 de fevereiro de 2022 (terça-feira), a 3ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), realizou, em Mirandópolis/SP, a solenidade de Valorização Profissional do efetivo policial-militar nas cidades da área de atuação daquela companhia militar.

Na ocasião foram outorgadas Láureas de Mérito Pessoal, Diplomas de Ocorrência de Destaque, Policiais do Mês no âmbito Administrativo e Operacional e entrega de Diploma aos Novos Veteranos.

O evento foi realizado na Igreja Batista Plenitude, tendo a presença do Comandante do CPI-10 Coronel PM Motooka, do Comandante do 28º BPM/I, Tenente-Coronel PM Osny, do Comandante da 3ª Cia do 28º BPM/I, Capitão PM Nascimento, do Vice-Prefeito Municipal de Mirandópolis/SP, Sr. Argemiro Olégario, do Vereador Cláudio Morena, de Mirandópolis, do Delegado de Polícia Civil, Dr. Tiago Barroca, do Diretor da Penitenciária I de Mirandópolis, Sr. Odair Caetano, além de outras autoridades e convidados civis que abrilhantaram o evento.

Foram homenageados os seguintes policiais militares:

SARGENTOS:

1º Sgt PM Fernando Luís Rondolfo, 1º Sgt PM Rafael Willian Xavier, 3º Sgt PM Maurício Rogério Tavoni, 3º Sgt PM Alberto Ferreira de Ataíde.

CABOS:

Cb PM João Jair Ferraz Júnior, Cb PM Adriano Marcos de Almeida, Sd PM Luís Alberto da Silva, Cb PM Célio Roberto Rodrigues Lima, Cb PM Gilmar Gonçalves, Cb PM Wilson Roberto Ferreira dos Santos.

SOLDADOS:

Sd PM Eduardo Henrique de Souza Marcolino, Sd PM Alexandre Augusto Alves Miloch, Sd PM Joice Silva Martins e Sd PM Vinícius Eduardo de Almeida Araújo.

COMANDO DO CPI 10 PARTICIPA DE DUAS SOLENIDADES

Em 22 de fevereiro de 2022, o Comandante do Policiamento do Interior Dez (CPI 10), Coronel PM Paulo Augusto Leite Motooka, participou de duas solenidades nas cidades de Mirandópolis e Guararapes, a fim de valorizar os policiais militares que se destacaram no exercício de suas funções.

Nos dois eventos foram entregues láureas de mérito pessoal, diplomas de ocorrências de destaque, certificados de policial do mês nos âmbitos operacional e administrativo e diplomas aos novos veteranos da Polícia Militar. Ao todo foram 26 policiais militares homenageados. Foram momentos de alegria e entusiasmo para todos os presentes.

MIRANDÓPOLIS

No evento em Mirandópolis participaram as seguintes autoridades: o Comandante do 28º BPM/I, Tenente-Coronel PM Osny Henrique Caldeira, do Comandante da 3ª Cia do 28º BPM/I, Capitão PM Isac Nascimento, do Vice-Prefeito Municipal de Mirandópolis/SP, Sr. Argemiro Olegário, do Vereador Cláudio Morena, do Delegado de Polícia Civil, Dr. Tiago Barroca, do Diretor da Penitenciária I de Mirandópolis, Sr. Odair Caetano, além de outras autoridades e convidados civis que abrilhantaram o evento.

GUARARAPES

Já no evento em Guararapes, participaram: a Comandante do 2º BPM/I, Tenente-Coronel PM Adriana Roledo Belluzzo, do Comandante da 5ª Cia do 2º BPM/I, Capitão PM Ilton Dias de Freitas Junior, do Prefeito de Guararapes/SP, Alex Peramo de Arruda, do Presidente da Câmara Municipal, Francisco Ataíde dos Santos, e do Capelão da Associação PM de Cristo, Lisandro Xavier de Barros.