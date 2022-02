DIG esclarece furto de bateria e rodas de VW Gol no Santa Cecília

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Andradina/SP, esclareceu o furto de uma bateria automotiva e de três rodas, ocorrido no final de novembro do ano passado, no Jardim Santa Cecília, de um veículo VW Gol, que estava estacionado pela rua José Clemente de Lima.O autor é o borracheiro T. N. S., de 34 anos, morador do mesmo bairro. Depois de ouvido naquela Delegacia especializada, foi indiciado e responderá ao processo em liberdade.

O furto aconteceu na madrugada do dia 24 de outubro de 2021, quando o borracheiro aproveitou uma noite chuvosa e furtou a bateria e três rodas do VW Gol, pertencente ao comerciante J. D. S. A. A ação criminosa foi devidamente gravada e os policiais desta unidade especializada identificaram o borracheiro como o autor do crime.

O autor foi intimado a comparecer na Delegacia de Polícia de Investigações Gerais e confessou o crime, alegando que trocou os objetos furtados por entorpecentes. O investigado não informou o nome do traficante com quem negociou as rodas e a bateria. Todavia, disseu que estava arrependido e que tentaria reaver os bens subtraídos.

Alguns dias depois, foram exibidos dois pneus pertencentes ao comerciante, os quais foram devidamente entregues.

Por derradeiro, foi instaurado Inquérito Policial para que o investigado T. N. S., seja responsabilizado criminalmente. Como não há situação flagrancial, o indiciado responderá ao processo crime em liberdade.