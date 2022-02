Colisão Frontal entre caminhão e carro de passeio deixa ao menos uma pessoa morta

Por volta das 6h45 deste sábado (19), no Km 177,4 da BR 153, município de Lins-SP, um veículo Chevrolet/Ônix, de cor branca, de Promissão-SP, transitava no sentido Promissão-SP/Marília-SP e ao tentar uma ultrapassagem, em local permitido, colidiu frontalmente com um conjunto tracionado pelo C.Tra. M.BENZ/ACTROS, de cor branca, de Marília-SP, que seguia no sentido contrário.

Após a colisão, o veículo Ônix rodou na pista e foi projetado para a outra faixa de trânsito sendo colidido pelo outro conjunto tracionado pelo C.Tra. M.BENZ/ACTROS, de cor cinza, de Paranaguá-PR, o qual estava sendo ultrapassado anteriormente. O MB branco, após a colisão tombou no acostamento.

O condutor do veículo Ônix ainda não foi identificado (aguardo dados da equipe em atendimento), sendo que os demais condutores não se feriram. O trânsito no local foi totalmente interditado.

No momento o trânsito segue com alternância de sentido (siga e pare) informações da PRF.

Fonte: Região Alerta