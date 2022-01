Ajudante geral é preso acusado de posse irregular de arma de fogo no Castanheira

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira, 28, o ajudante geral L. D. S., de 37 anos, residente no loteamento “Quinta dos Castanheiras”, no bairro Santa Cecília, acusado de posse irregular de arma de fogo ao ser flagrado com espingarda tipo cartucheira, calibre 28, 7 munições intactas calibre 28, outras 2 deflagradas;, 3 munições deflagradas calibre 38 e um adaptador de munição. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e arbitrada fiança no valor de R$ 1 mil, não sendo paga e ele recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça. A arma foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, quando a equipe do Tático Comando – com 1º Ten PM Douglas, Cb PM Calister, Cb PM Ceballos e Sd PM Guaranha, recebeu denúncia que um indivíduo residente no bairro “Quintas dos Castanheiras”, estaria de posse de materiais furtados.

Prontamente os policiais militares foram ao local e em contato com o denunciado, ele negou que haveria qualquer tipo de ilícito em sua residência, porém, autorizou a entrada dos policiais, afirmando que teria em sua posse uma espingarda calibre 28.

Efetivamente, durante a busca domiciliar, os PMs localizaram a arma citada, bem como alguns cartuchos íntegros e deflagrados, ale de um adaptador de munições.

Diante da localização da arma e das munições, foi dada voz de prisão ao indiciado, cujos dados pessoais não foram fornecidos, em flagrante delito, sendo conduzido ao Plantão Permanente, onde o delegado plantonista o autuou em flagrante, arbitrando fiança no valor de R$1.000,00, que não foi paga, ficando então recolhido ao cárcere, à disposição da justiça e aguardando audiência de custódia.