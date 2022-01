Jovem é preso em Mirandópolis pela segunda vez em 13 dias acusado de tráfico

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar de Mirandópolis prendeu na tarde de sexta-feira, 28, pela segunda vez em apenas 13 dias, o jovem P. H. F. F., de 18 anos, residente no bairro Paulicéia, acusado de tráfico de entorpecentes ao flagrá-lo com 04 porções de maconha, a quantia de R$ 100,00 em dinheiro, um isqueiro e folhas de seda. Conduzido à Delegacia de Polícia, o delegado Dr. Thiago Barroca, ratificou a voz de prisão, permanecendo à disposição da justiça. A outra prisão dele pelo meso tipo de crime foi no último dia 15. No dia seguinte recebeu da Justiça o direito de responder ao processo em liberdade.

A prisão do acusado reincidente no crime de tráfico aconteceu por volta das 14h, durante patrulhamento pela Rua Profeta Gentileza, em Mirandópolis, quando a equipe com 1° Sgt PM Xavier e Cb PM Leandro, avistou uma motocicleta saindo da Estação Ferroviária, local em estado de abandono, com várias denúncias de tráfico de drogas.

Realizada a abordagem no condutor da motocicleta CG 150, indivíduo conhecido nos meios policiais como usuário de drogas, este foi revistado, e com ele nada de ilícito foi encontrado, sendo liberado logo em seguida.

Após encerrar a abordagem a equipe militar deslocou até o interior da Estação Ferroviária, oportunidade em que encontrou P. H. F. F., morador da própria cidade, sendo de pronto abordado. Em busca pessoal encontraram em seu poder 04 porções de maconha, a quantia de R$ 100,00 em dinheiro, um isqueiro e folhas de seda.

Solicitado o devido apoio para varredura minuciosa no local, compareceram duas equipes com Cb PM Francisco e Sd PM Alberto, além de outra com Cb PM Guzelotto e Cb PM Sousa, localizaram um eppendorff e uma porção contendo cocaína.

Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão em flagrante à P. H. F. F., pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzido ao DP local onde o delegado Dr. Thiago Barroca, ratificou a voz de prisão, o autuando em flagrante, deixando-o preso, à disposição da justiça.

Cumpre salientar que ele foi preso em flagrante, pelo mesmo crime, no último dia 15 de janeiro, quando se preparava para ir a uma festa rave, tendo sido solto no dia seguinte, na Audiência de Custódia, quando foi beneficiado pela Justiça.