Morador do Quinta dos Castanheiras é preso por contrabando de cigarros do Paraguai

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de domingo (23), o vendedor G. B., de 44 anos, residente na rua José Castanheira Pedrosa, no loteamento “Quinta dos Castanheiras”, acusado de comercializar cigarros contrabandeados do Paraguai, cujos impostos não são recolhidos aos cofres públicos. Encaminhado inicialmente ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi transferido para a Polícia Federal em Araçatuba, onde acabou ficando preso e recolhido à cadeia de Penápolis. As caixas de cigarros foram apreendidas.

A prisão do acusado de contrabando aconteceu próximo das 19h, durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, quando os policiais 1° Sgt PM Aguilera, Cb PM Alécio, Cb PM Rezende e Sd PM Guaranha, receberam uma ocorrência via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar, relatando que pela rua José Castanheira Pedrosa, n° 60, teria acabado de chegar um carregamento de cigarro contrabandeado do Paraguai.

Diante das informações recebidas, os policiais militares deslocaram até o endereço citado e fizeram contato pelo numeral fornecido, sendo verificado com o morador que na verdade o possível contrabando estaria acontecendo pelo numeral 31 da mesma via.

Então fizeram diligência pelo local correto informado e foram recepcionados pelo proprietário da residência G. B., para o qual foi cientificado o teor da denuncia. Ele prontamente declarou aos PMs que realmente possuía pouco mais de 02 caixas de cigarros, da marca Eight, oriundos do Paraguai.

Diante dos fatos, autorizou a entrada da equipe em sua residência e mostrou onde estava o produto do contrabando (quarto dos fundos da residência), totalizando 132 pacotes.

Em vistoria no seu quarto foram encontrados mais 02 (dois) pacotes de cigarro, da mesma marca e a quantia de R$ 618,50 em dinheiro e moedas.

Perguntado ao acusado a procedência do dinheiro, informou que é oriundo da venda do cigarro contrabandeado.

Em razão do ocorrido, foi dado voz de prisão em flagrante, pelo crime de contrabando, art 334-a do CP, sendo informado sobre seus direitos constitucionais.

Não foi feito uso da algema como preconiza súmula vinculante 11 do STF, e o decreto 8858/16.

O indiciado foi conduzido à Delegacia Seccional de Andradina, juntamente com os objetos e o dinheiro, para providências cartorárias.

Pela Seccional foi feito contato com delegado de plantão Allan, via fone, e informado sobre o oorrido, que deliberou o deslocamento para a Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba para a apresentação da ocorrência.

Pela Delegacia da PF, o delegado plantonista dr José Magi Stuqui Junior tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão dada pelo delito de crime de contrabando, sendo que o indiciado ficou preso e recolhido na cadeia pública de Penápolis, à disposição da Justiça.