Santa Casa de Andradina registra fim de semana com ocupação máxima de leitos covid e teme por novo colapso

“Se encerramos 2021 celebrando o fato dos leitos do setor COVID estarem vazios, iniciamos 2022 temendo a falta deles”. (Dr. Marão, Médico Intensivista da UTI COVID)

ANDRADINA – A Irmandade Santa Casa de Andradina iniciou 2022 com expectativa de um ano de novas conquistas para a saúde municipal e benfeitorias na infraestrutura do hospital. Mas, novamente o Corpo Administrativo está em busca de readequações para suporte do Setor COVID que por quatro plantões vem apresentando ocupação máxima, o que liga o sinal de alerta para um novo colapso na saúde não só de Andradina, quanto do país.

Estão disponíveis quatro leitos de enfermaria e dez leitos de UTI, estando todos ocupados desde do dia 20 de janeiro. Esse número já chegou ao dobro, o que demandou um grande esforço dos colaboradores para evitar o maior número de mortes. A Gerente de Enfermagem, Sandra Chagas, alerta que nesse novo momento, a preocupação é também com os colaboradores. “Muitos estão infectados e assim afastados, o que gera grande desfalque na equipe para atendimento do setor que a cada dia demanda mais atenção”.

A diferença dessa nova onda, vem para a gravidade dos sintomas que está apresentando menos agressividade, resultado do esquema vacinal. “Todos os internados estão vacinados, alguns até com a dose de reforço, por isso continuamos orientando a população a se vacinar”. Alerta Dr. Marão que ainda ressalta a preocupação em hoje o Hospital de Andradina ser o único da região a estar apto a receber pacientes infectados. “Se as aglomerações persistirem, vai faltar leitos”.

Assim, tanto o corpo clínico quanto administrativo do hospital faz um apelo à população para redobrarem as medidas preventivas e evitarem aglomerações, ações que já foram constatadas serem as mais eficazes para o combate ao vírus.

Importante ressaltar que a Santa Casa de Andradina recebe apenas pacientes encaminhados e positivados, portanto ao sentir os sintomas, procure o Centro COVID ou atendimento emergencial.

Assessoria de Comunicação