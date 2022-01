Dupla é presa pela PM no bairro Piscina acusada de tráfico de drogas

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu dois jovens na manhã de segunda-feira, 17, sendo um de 22 anos e outro de 21, acusados de tráfico de entorpecentes ao serem flagrados com três pedras brutas de crack, pesando 4,5 gramas, além de R$ 65,00 em dinheiro. Encaminhados à DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça, até a audiência de custódia.

A prisão da dupla aconteceu por volta das 10h, durante patrulhamento de Força Tática por Andradina, na modalidade Dejem, quando a equipe composta por 1° Sgt PM Fernandes, Cb PM Oberdan e Cb PM Richard, recebeu denúncia diretamente à equipe de que M. A. M. S., morador da Vila Botega, estaria se deslocando até o Bairro Santa Cecília a bordo de um GM Kadett, de cor verde, a fim de buscar certa quantidade de droga.

Diante da denúncia os policiais militares se deslocaram até a entrada do bairro Santa Cecília com objetivo de abordar o veículo. Passado poucos minutos desde o início do patrulhamento, os policiais militares visualizaram o Kadett verde sendo conduzido por M. A. M. S., vindo do Bairro Santa Cecília.

Imediatamente os PMs iniciaram acompanhamento a fim de abordá-lo, e ao perceber que uma viatura os acompanhava, M. acelerou o veículo e ao acessar a Rua Marechal Deodoro, dispensou algo pela janela do veículo e em seguida parou a aproximadamente 100 metros de distância de onde fez o arremesso.

Foi realizada a abordagem ao veículo e constataram que além de M., condutor do Kadett, encontrava-se em seu interior L. E. S. M., como passageiro.

Durante busca pessoal nada de ilícito foi localizad em posse dos abordados, já no veículo localizaram a quantia de R$ 65,00 em dinheiro.

Os PMs refizeram a pé o caminho percorrido pelo veículo e a aproximadamente 100 metros do local da abordagem, localizaram 03 pedras brutas de substância aparentando ser crack ainda não fracionadas, que pesaram aproximadamente um total de 4,5 gramas.

Diante da localização do entorpecente, os PMs Indagaram novamente sobre a posse da droga, tendo M. confessado que pertencia aos dois e que adquiriram a droga para consumirem juntos.

Diante do material ilícito localizado e da confissão dos acusados, foi dada voz de prisão em flagrante delito a ambos pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06 tráfico de drogas.

Encaminhados à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), onde o delegado de polícia, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante delito a ambos pela prática do crime supramencionado, encaminhando-os a cadeia pública de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

Foi necessário utilização de algemas para condução dos detidos até à Delegacia de Polícia em razão de fundado receio de fuga, conforme preconiza a súmula vinculante número 11 do STF.