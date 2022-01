PM de Mirandópolis prende jovem de 18 anos acusado de tráfico

MIRANDÓPLIS – A Polícia Militar prendeu no último dia, 15, o jovem P. H. F. F., de 18 anos, residente no bairro Paulicéia, acusado de tráfico de entorpecentes, ao ser flagrado com porções de maconha e de cocaína quando estava a caminho de uma festa “rave”, além de R$ 659,00 em dinheiro. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu às 7h40 de sábado, 15, quando a equipe do CGP III (Comando Grupo Patrulha), 1º SGT PM Moreto e Cb PM Sandro, em patrulhamento pela Av.Sao Paulo, altura do nº 175, avistou um indivíduo conhecido nos meios polícias pelo comércio de entorpecentes, residente na rua Nanetalha Jorge Narchi, bairro Paulicéia.

Após a abordagem e revista pessoal no mesmo, foram localizados na bolsa que ele levava, três invólucros de maconha pesando 12 gramas e um invólucro de cocaína pesando 1 grama, além da quantia de R$ 659,00 em dinheiro. Ele informou que estava a caminho de uma festa rave, não sabendo informar o local exato.

Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi dada voz de prisão por tráfico sendo ratificado pelo delegado de plantão Dr. Carlos Falsiroli, ficando a disposição da justiça, até realização de audiência de custódia.