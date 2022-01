Pintor é preso acusado de recepção e adulteração de identificação de veículo automotor

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar prendeu no início da madrugada de quinta-feira, 20, um pintor de 43 anos, natural de Ribeirão Pires/SP, acusado de recepção e adulteração de identificação de veículo automotor ao ser flagrado com uma Toyota Hilux sw4, na cor prata, com registro de furto. Encaminhado à Delegacia de Polícia do município, foi indiciado e recolhido à cadeia pública local, à disposição da Justiça. O veículo foi apreendido para posterior investigação.

A prisão do acusado aconteceu nos primeiros trinta minutos daquela madrugada, quando os policiais militares de Pereira Barreto, Sd PM Sales, Sd PM Alessandro, foram acionados via rádio pela viatura do policiamento rodoviário, que acompanhava um veículo Toyota Hilux sw4 pela SP – 310, altura do km 616, próximo ao município. Imediatamente os policiais foram para o local em apoio.

Durante o deslocamento, os PMs avistaram o veículo em fuga no contra fluxo do trânsito.

Na rotatória em frente ao porto fluvial, o motorista do veículo perdeu o controle, invadindo o canteiro central, ocasião em que o condutor desembarcou e seguiu sua fuga à pé, sendo acompanhado e detido. Questionado a respeito do veículo, ele não soube explicar sua procedência.

Em pesquisa do emplacamento junto ao Copom, ficou constatado que era produto de furto.

Diante dos fatos e da materialidade do crime, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor, que foi conduzindo até a Delegacia de Polícia local onde o delegado de plantão, dr. Paulo Sérgio Gomes Rabello, ratificou a voz de prisão, o autuando em flagrante com base nos artigos 180 – recepção e 311 – adulteração de identificação de veículo automotor. O autor permaneceu preso, à disposição da justiça.

obs: não foi informado ao graduado responsável pela elaboração da minuta para a imprensa, local e data do furto do veículo, tampouco para onde o autor o estava levando ou qual sinal ele adulterou no veículo.