Menores detidos com droga ao fugirem Da PM e provocarem acidente

ANDRADINA – Dois adolescentes moradores no bairro Barbarotto, foram detidos pela Polícia Militar na manhã da última quinta-feira, 13, depois de promoveram uma fuga alucinada desde a COHAB São João, acabando por se envolver em acidente de trânsito no cruzamento da Av. Rio Grande do Sul com rua Floriano Peixoto, no jardim Alvorada. Com um deles foi localizada uma porção de maconha e eles foram apresentados na DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, sendo indiciados por Ato Infracional/Porte de entorpecentes e liberados ao término do boletim de ocorrência. A motocicleta que eles estavam foi apreendida pela PM.

Tudo começou por volta das 11h, durante patrulhamento preventivo pelo bairro São João, para coibir crimes contra pessoa, entre indivíduos envolvidos em guerra de gangues, quando a equipe com tenente PM Caldeira e cabo PM Wladson deparou com um veículo GM Prisma, de cor chumbo, ocupado por uma pessoa, uma motocicleta Honba XRE 300, nas cores vermelha e branca ocupada por uma pessoa e uma motocicleta Honda CG 150, cor prata ocupada por dois indivíduos. Todos condutores dos três veículos ao visualizarem a equipe policial empreenderam fuga, acessando trajetos distintos.

Imediatamente os policiais militares iniciaram o acompanhamento aos ocupantes da CG prata, os quais percorreram diversas ruas do bairro São João em alta velocidade, não obedecendo os sinais de pare, colocando em risco a vida dos pedestres e demais motoristas na via.

No cruzamento da Av. Rio Grande do Sul com rua Floriano Peixoto, os ocupantes da motocicleta, ao avançarem o sinal de pare, colidiram contra uma picape VW Saveiro, de cor prata, e ao tentarem empreender fuga a pé, foram imediatamente abordados pelos militares. Durante a busca pessoal, foi localizado no bolso dianteiro direito do garupa da motocicleta uma porção de maconha, pesando 2,23 gramas.

Somente após a abordagem é que os policias militares constataram tratar-se de adolescentes os ocupantes da motocicleta.

O motorista da Saveiro fugiu logo após o acidente, não sendo possível sua identificação, assim como o piloto da XRE e do Prisma. Mesmo com intenso patrulhamento, ninguém foi detido pela PM.

Ao verificarem a documentação dos ocupantes da motocicleta, os PMs constataram serem menores, conhecidos dos meios policiais por envolvimento com tráfico de entorpecentes e guerras de gangues em Andradina, sendo devidamente qualificados,

Eles chegaram a serem encaminhados até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento já que sofreram escoriações ao se envolverem no acidente.