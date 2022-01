“Tortinho” é preso pela Polícia Civil acusado de tráfico no Quinta dos Castanheiras

ANDRADINA – A Polícia Civil prendeu na manhã da última sexta-feira, 14, o serviços gerais L. P. S., o “Tortinho”, residente no loteamento “Quinta dos Castanheiras”, no bairro Santa Cecília, acusado de tráfico de entorpecentes depois de cumprido mandado de busca e apreensão, sendo localizadas porções de crack e maconha, além de dinheiro. Encaminhado para a DISE – Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, foi indiciado, recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça.

A prisão do acusado, que já tem outras 4 passagens pelo mesmo tipo de crime, aconteceu após investigações realizadas pela DISE de Andradina e obtenção de mandado de busca e apreensão domiciliar, quando policiais da própria Dise, do 2º DP, Delegacia de Polícia de Castilho e DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Andradina se dirigiram ao endereço residencial de “Tortinho”, no bairro Quinta dos Castanheiras.

Durante as buscas domiciliares foram encontradas 06 pedras grandes, 25 pedras menores, duas outras porções “esfareladas” todas de crack, bem como uma porção média de maconha, além da quantia de R$ 688,00 em dinheiro.

Diante do material ilícito localizado, corroborando as denuncias registradas, L. P. S., p “Tortinho”, foi conduzido a DISE de Andradina e ali acabou autuado em flagrante pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes. O preso foi custodiado na Cadeia Pública de Pereira Barreto, onde aguardou a realização de audiência de custódia.