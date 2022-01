Homem morre em acidente na vicinal entre Panorama e Ouro Verde

PANORAMA – Um homem de 54 anos, morador na cidade de Paulicéia/SP, morreu na noite de terça-feira, 18, ao se envolver em acidente de trânsito na vicinal que liga os municípios de Ouro Verde a Panorama, altura do Km 15. Socorrido pelo corpo de Bombeiros até o Pronto Socorro da Santa Casa de Panorama, a equipe medica constatou o óbito. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência como acidente de trânsito com vítima fatal.

O acidente aconteceu próximo das 20h, quando, segundo um motorista de 58 anos, dirigindo um Caminhão Ford/F600, trafegava pela referida estrada vicinal, e percebeu o veículo Fiat Uno trafegando em sentido contrário e em zig zag na via. Para evitar o acidente, ele ainda tentou desviar, jogando o caminhão para o acostamento daquela estrada, contudo, não foi possível evitar a colisão frontal.

Com a violenta pancada, o motorista do uno ficou preso às ferragens sendo necessário que os bombeiros utilizassem ferramentas especiais para seu desencarceramento e socorro até a unidade de saúde mais próxima, no caso Panorama.

Já o motorista do caminhão nada sofreu. O caso será investigado pela Policia Civil de Panorama/SP. (com informações do setor de Comunicação Social do 25º BPMI).