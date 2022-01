Acidente entre duas motonetas deixa mulher ferida no Jd das Águas

ANDRADINA – A dona de casa E. M. F., de 60 anos, moradora na cohab São João, sofreu fratura do punho direito, escoriações e contusões pelo corpo, após se envolver em acidente de trânsito na tarde de terça-feira, 11, no cruzamento da Av. Rio Grande do Sul com rua Rodrigues Alves, no Jardim das Águas. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação e seria avaliada se seria necessária uma cirurgia para correção da fratura. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu próximo das 15h, quando a mulher pilotava a motoneta Biz, na cor rosa, pela avenida Rio Grande do Sul, sentido dos bairros Jardim Alvorada ao Benfica, quando, no cruzamento com a rua Rodrigues Alves, teve a trajetória interceptada pela também motoneta Suzuki JTA, na cor prata, pilotada pelo comerciante H. A. P., 62 anos, que seguia por aquela rua e atravessou a sinalização de trânsito.

Sem tempo para frear a fim de evitar o acidente, a mulher colidiu a motoneta Biz contra a lateral da Suzuki, literalmente “voando” e batendo forte o braço direito contra o asfalto, provocando a fratura do punho.

Policiais militares rodoviários que passavam por aquele cruzamento praticamente no mesmo horário do acidente, auxiliaram e orientaram como socorrer a vítima enquanto os bombeiros não chegavam. As motonetas também foram retiradas do local e colocadas juntas ao meio fio para que não ocorresse outros acidentes.

As duas motonetas sofreram pequenos prejuízos, como riscos nas carenagens e a Biz quebra do retrovisor.

Quando os policiais militares foram conferir a documentação dos veículos e dos condutores, constatou que o comerciante não possuía habilitação para condução de motocicletas, somente para veículo quatro rodas, sendo autuado pela infração cometida. A motoneta Suzuki foi entregue a uma pessoa devidamente habilitada.