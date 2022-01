Mulher apanha do amasio, denuncia boca de fumo e vai presa junto com ele

GUARARAPES – Uma mulher e seu amasio foram presos pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira, 10, tendo ele sido acusado pelos crimes de lesão corporal, violência doméstica, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas e ela pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, depois dela “levar um cacete” do companheiro, ficar revoltada e denunciar que a casa na verdade funcionava uma “boca de fumo” há pelo menos um ano.

A prisão do casal aconteceu quando policiais militares da cidade de Guararapes/SP, foram acionados via COPOM para deslocarem ao pronto socorro municipal, onde havia uma mulher com várias lesões pelo corpo. Em contato com a vítima, ela declarou que seu amásio estava fazendo uso de cocaína no interior de sua residência na presença de seus três filhos, então chamou a atenção dele, que perdeu o controle e passou a agredi-la com socos, chutes e jogou uma televisão em sua cabeça.

A mulher correu para rua na tentativa de escapar das agressões, mas ele foi atrás dela com uma faca e a arremessou, acertando sua perna direita. Também jogou uma garrafa de cerveja em sua direção e os estilhaços causaram mais ferimentos. Populares acionaram a ambulância, contudo seu amasio não autorizou e a levou por meios próprios.

Os policiais fizeram diligência e localizaram o autor próximo ao Horto Florestal, na abordagem foi localizado em sua posse um aparelho celular, que informou ser de sua amasia. Questionado sobre o ocorrido, ele confirmou a discussão.

O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia e a mulher informou aos policiais que seu amasio estaria comercializando drogas em sua residência, e que a droga havia sido adquirida na cidade de Araçatuba/SP e a venda acontece há aproximadamente 1 ano. Para provar a veracidade do relato, ela se prontificou a mostrar onde estava escondida a droga.

No interior da tampa de uma garrafa térmica foram localizadas 13 porções de crack; no fundo de outra garrafa térmica foram localizadas outras 54 porções de crack, além de 01 eppendorf de cocaína. Também foi apreendido 01 aparelho celular de propriedade de amásio.

No caminho de volta a delegacia, a mulher confessou que estaria associada com seu amasio no tráfico de drogas, diante dos fatos ambos foram presos em Flagrante Delito, ele pelos crimes de Lesão Corporal, Violência Doméstica, Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico de Drogas. Ela pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico de Drogas.