Força Tática captura foragido da Justiça no bairro Gasparelli

ANDRADINA – A Polícia Militar capturou na noite de sexta-feira, 07, o servente João Wilson dos Santos, 34 anos, residente no bairro Gasparelli, foragido da Justiça desde que foi beneficiado pela Justiça na saidinha do Natal e não retornou no prazo determinado pela Secretaria de Administração Penitenciária. Encaminhado ao plantão policial, foi elaborado boletim de ocorrência de captura de procurado e ele recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando remoção para uma penitenciária estadual.

A captura do procurado aconteceu quando a equipe de Força Tática composta por Sgt PM Crepaldi, Cb PM Coutinho, Cb PM Calister e Sd PM Carvalho recebeu informação de que um homem procurado pela Justiça estaria residindo na Cohab Gasparelli.

Os policiais militares foram então ate a Rua Jânio Quadros, porém, quando chegaram em frente da casa o servente percebeu a aproximação e tentou uma fuga alucinada, sendo perseguido de perto pelos policiais. Depois de correr por aproximadamente 200 metros pulando muros e quintais, ele foi cercado, porém, resistiu à abordagem, sendo necessário o uso moderado de força física para sua contenção e algemar.

Depois de pesquisar sua situação perante à justiça, os policiais militares constataram que ele esteve preso por uma condenação de 10 anos, por crimes de tráfico e envolvimento nas guerras de gangues de bairro, tendo cumprido 8, devendo ainda dois anos, recebendo da Justiça o beneficio da saidinha temporária, porém, acabou não retornando no prazo estipulado e agora teve sua prisão regredida para o fechado e a princípio terá que cumprir os dois anos restantes da pena imposta a ele.