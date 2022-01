Polícia Militar prende casal acusado de estelionato em Dracena

DRACENA – A Polícia Militar prendeu na manhã de sexta-feira (07), uma dupla de estelionatário formada por um homem de 25 anos e a mulher de 18, depois dos dois tentarem aplicar golpe do falso cartão bancário. Com eles foram localizadas 08 máquinas de cartão, utilizadas nos golpes. Foi dada voz de prisão para os dois e encaminhados à Delegacia de Polícia do município, sendo indiciados, permanecendo os dois à disposição da justiça.

A prisão do casal aconteceu quando uma equipe da Polícia Militar foi solicitada via COPOM – Controle de Operações da PM, para ocorrência de estelionato e chegando ao local foi feito contato com o solicitante, que relatou o fato e informou que sua esposa ainda estaria no telefone com uma moça não identificada, de 18 anos, se passava como funcionária de um banco e informando que o cartão de crédito teria sido clonado.

Para dar uma suposta legitimidade ao golpe, a mulher ainda informava que iria mandar um “representante do banco” até sua residência para fazer a retirada do cartão e fazer o cancelamento.

Diante do fato narrado, os policiais militares ficaram no aguardo e, aproximadamente em 15 minutos chegou um veículo GM Onix branco, se tratando de carro de aplicativo, descendo do veículo o autor, permanecendo no interior do veículo uma moça, que se identificou ser namorada do autor (25 anos).

No momento em que o autor estava prestes a recolher o cartão da vítima, os policiais militares efetuaram a abordagem e constatou se tratar de golpe, a outra passageira também foi abordada bem como o condutor do veículo de aluguel.

Foram feitas revista pessoal em ambas as partes e nada de ilícito foi encontrado em suas vestes, porém, ao revistar seus pertences foram localizadas 08 máquinas de cartão, que eram, segundo o abordado, utilizadas para fazer saque e compras com cartões de suas vítimas.

Foram encontrados também 02 carregadores de mesa para as maquininhas já com as bobinas, 01 celular da marca Samsung, R$ 94,00 em dinheiro.

Durante a entrevista com o casal foi constatado que em data do dia 05 de janeiro, o casal havia feito uma vítima por Dracena, sendo que através do motorista do aplicativo e apoio de outras equipes policiais, foi localizada a vítima, que reconheceu o autor. Esse mesmo homem de 25 anos já havia feito vários saques e compras de sua conta com os cartões, totalizando R$ 3.660,00.

O motorista do aplicativo informou aos PMs que na data dos fatos levou os autores até as cidades de Ouro Verde, Tupi Paulista e Flórida Paulista e retornou para Dracena.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão para os indiciados permanecendo presos a disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. Se tiveram suas prisões em flagrantes convertidas em preventivas, ela seria encaminhada para a Penitenciaria feminina de Tupi Paulista e ele ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Caiuá.