Ricardo Prado visita Andradina e recebe nadadores no ATC

ANDRADINA – O ex-nadador Ricardo Prado já está na cidade de Andradina, onde chegou nesta sexta-feira (07), visitando amigos de longa data e pessoas ligadas à natação local. No sábado (08), a partir das 8h30, ele estará no ATC – Andradina Tênis Clube em uma programação com as crianças que freqüentam as três turmas da natação do mais tradicional clube da cidade.

As 12h será servido um churrasco no quiosque número 1 do ATC e quem for participar deve colaborar com o rateio das despesas recorrentes, algo em torno de R$ 50,00, lembrando que as bebidas devem ser compradas a parte e acertarem diretamente no bar do clube.

CONVIDADOS

A diretoria do ATC está convidando o prefeito Mário Celso, alguns secretários do município, presidente da Câmara Guto Marão, alguns vereadores, presidente do ATC Valney Araújo, o “Barin”, além de alguns diretores, presidente da A. I. E. A., Associação de Incentivo ao Esporte de Andradina, Eder Junior, e também alguns diretores da Associação.

A vereadora Eloá irá ajudar patrocinando os vasilhames e algumas coisas necessárias durante o evento, bem como será convidado o ex-presidente da Câmara, o vereador Helton Prando, o “Coxinha”, que irá patrocinar suco Life servido aos presentes.