Vacinação de crianças de 5 a 11 anos começa em 10 dias

ANDRADINA – O Governo de Andradina deverá receber as primeiras doses de vacina contra a Covid-19 destinadas a crianças de 5 a 11 anos ainda na semana que vem. A Secretaria de Saúde acredita que a vacinação esteja pronta a acontecer em 10 dias, conforme declarações da Coordenadora de Atenção Básica Carla Back e da Sub-Secretária de Saúde Maristela Marin.

A aplicação vai acontecer em unidades de saúde do município. A Secretaria estadual da Saúde de São Paulo já tinha informado que não exigirá prescrição médica para vacinar crianças.

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos vai utilizar exclusivamente com o imunizante da Pfizer, que teve sua versão pediátrica aprovada pela Anvisa em 16 de dezembro.

Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação será feita sem necessidade de autorização por escrito, desde que pai, mãe ou responsável acompanhe a criança no momento da vacinação.

No estado de São Paulo, a vacinação será registrada na carteirinha infantil. Com o topo amarelo e a hashtag #Vacinajá em letras coloridas, o documento é similar ao que é usado no estado para a imunização de adultos e adolescentes.

“As vacinas tem sido eficientes no combate a covid 19 e pedimos que a população faça sua parte pois a vacina é a maneira mais eficaz para combater a Covid e outros vírus, lembrando que ainda não temos nenhum caso da h3n2 nem da omicron no município””, disse Maristela Marinho.

Nas Unidades Básicas de Saúde de Andradina é possível encontrar a 1° dose para adolescentes e adultos, a 2° dose está disponível para todas as plataformas de vacina, incluindo a dose adicional da Janssen e a 3° dose das outras vacinas estará disponível a partir desta quarta-feira (5). A vacinação acontece todos os dias das 13h às 17h, com exceção da UAS Norte que esta semana estará atendendo até às 16h.

Secom/Prefeitura