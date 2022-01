Rapaz é detido acusado de porte de arma de fogo e de entorpecentes

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na tarde de domingo, 02, D. G. S., de 21 anos, residente no bairro Passarelli, acusado de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte de entorpecentes, ao ser flagrado em casa com um revólver, além de 17,5 gramas de maconha (Cannabis Sativa). Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e arbitrada fiança de R$ 2 mil, sendo paga pela família para que responda ao processo em liberdade. A arma e a droga foram apreendidas pela Polícia Civil. .

A detenção do acusado aconteceu quando os policiais militares de Andradina/SP, da equipe do CGP 1 (Comando Grupo Partrulha), do 1º Sgto PM Araújo, de posse de informações sobre a autoria de uma ocorrência de disparos de arma de fogo numa residência no último dia 19/12/2021, diligenciaram até à Rua Maranhão, onde residia o denunciado.

Assim que chegaram ao local os PM perceberam que havia um homem sentado na frente da casa e ele, ao perceber a aproximação da viatura policial, levantou-se rapidamente e tentou adentrar à residência, todavia, foi abordado, submetido à busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado com ele. Questionado sobre os fatos (disparos), negou participação no delito, bem como alegou não estar de posse de arma de fogo.

Perguntado se autorizava uma vistoria no imóvel, disse que sim, e quando os policiais realizaram varredura no quarto dele, localizaram um revólver calibre .38mm, com numeração aparente e carregado com duas munições intactas, além de uma porção de “maconha”, pesando, aproximadamente 17 gramas.

Diante do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao acusado pelos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Artigo 14 do Estatuto do Desarmanento) e Porte de Drogas (Artigo 28) e foi conduzido ao Plantão de Polícia Judiciária, ocasião em que permaneceu preso à disposição da Justiça na carceragem do plantão policial.

Na manhã seguinte, antes que fosse encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto, a família conseguiu arrecadar o dinheiro e pagar a fiança de R$ 2 mil para que possa responder ao processo em liberdade. O revólver e a porção de maconha foram apreendidos. Segundo informações, ele não tem envolvimento com a guerra de gangue e teria sido uma desinteligência com uma mulher que o fez a fazer isso, depois de ficar com raiva após a discussão.