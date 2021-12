Trio é preso acusado de furto e receptação após arrombamento da escola Alice Marques

ANDRADINA – Três pessoas, entre elas os irmãos desempregados J. H. S., o “Jefinho”, de 32 anos e J. C. G., o “Jero”, 40, moradores na rua D. Pedro I e o lavador de automóveis K. G. L. F. B., 18 anos, residente na rua Tamandaré, os três no bairro Pereira Jordão, foram presos pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira, 27, sendo os irmãos acusados de furto qualificado e o rapaz de 18 anos de receptação. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. Vários produtos furtados de uma escola próximo da casa dele foram recuperados.

A prisão do trio aconteceu próximo das 16h30, quando os PMs 1° Sgt PM Fernandes, Cb PM Calister e Cb PM C. Santos, de uma das equipes de Força Tática, ao assumirem o serviço operacional foram informados pelas equipes do serviço operacional sobre furto ocorrido na escola Alice Marques, localizada no cruzamento das ruas Tamandaré com D. Pedro I, no bairro Pereira Jordão.

Informações davam conta ainda que, pelas imagens do sistema de monitoramento da escola um dos autores se assemelhava muito a um indivíduo conhecido nos meios policiais em razão de ser contumaz na prática delituosa de furto.

Ao assumirem o serviço ordinário todas as equipes de Força Tática de serviço naquela tarde se juntaram nas diligências atrás do possível autor. Por voltas das 16h recebeam informações de que os indivíduos que haviam efetuado o furto estariam escondidos em uma residência localizada na Rua Dom Pedro I n° 254, a menos de 100 metros de distância da escola.

De posse dessa informação a equipe com PMs 1° Sgt PM Fernandes, Cb PM Calister e Cb PM C. Santos, com apoio to Tático com Sgt PM Fagundes, SD PM Carvalho e SD PM Cleyton, rumaram para o local, e com a chegada das viaturas, três indivíduos que estavam nos fundos do quintal da casa, ao visualizarem as equipes policiais, empreenderam fuga pulando o muro dos fundos, tomando destino ignorado.

Feito um cerco no quarteirão, os policiais militares conseguiram localizar e deter “Jefinho” e K.G. F., o terceiro indivíduo identificado como J. C. G. vulgo “Jero” não foi localizado naquele momento.

Em vistoria na residência foram localizados alguns dos objetos que foram subtraídos da escola Alice Marques, sendo eles: 01 mesa de controle de som marca Winvox, 01 potência marca Leacs bem como 01 ventilador marca Arno. Foram localizados também outros objetos os quais os indivíduos não souberam dizer a origem, sendo eles: um teclado musical marca Cásio modelo MT740, 01 caixa de som amplificada marca moog, 01 caixa de som portátil marca Ecopower, uma caixa de som portátil sem marca aparente de cor azul, 01 iPod sem marca aparente de cor cinza, 01 relógio de pulso marca Tuguir de cor preta, 03 aparelhos de telefone celular Marca Apple modelo iPhone, 02 celulares marca Samsung e 01 celular marca LG.

Continuando as diligências ainda com apoio das equipes de Força Tática, foi localizado o terceiro indivíduo J. C. G., o “Jero”, que ao ser abordado confessou a participação no furto pela estabelecimento educacional Alice Marques.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito a J. H. S. V., vulgo ” Jefinho” e J. C. G. vulgo “Jero” pela prática do crime de furto qualificado, crime capitulado no artigo 155 § 4° do CP, quanto a K. G. L. F. B., foi dada voz de prisão em flagrante delito pela prática do crime de receptação, crime capitulado no artigo 180 do CP.

Encaminhados à ao plantão da Delegacia Seccional de Polícia de Andradina, onde o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante delito aos conduzidos pela prática dos crimes supramencionados encaminhando-os a cadeia pública de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia nesta terça-feira, 28.