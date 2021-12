Psicóloga ferida ao bater Gol em árvore próximo da rodoviária

ANDRADINA – A psicóloga N. M. N., de 31 anos, residente na rua Raposo Tavares, bairro Bom Jesus, sofreu um corte na altura do supercílio e contusão no tórax, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde desta terça-feira, 28, na rua Rio de Janeiro, próximo do cruzamento com a rua Rio de janeiro, centro. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação e foi liberada posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a jovem dirigia o VW Gol, na cor preta, pela rua Rio de Janeiro, sentido bairro/centro e, logo depois de passar o cruzamento com a rua Euclides da Cunha, perdeu o controle de direção, subiu na calçada e bateu violentamente contra uma grossa árvore existente no local.

Com a forte pancada a mulher sofreu um corte no supercílio direito, além de contusão no tórax provocado pelo volante. Uma transeunte, contrariando as normas de segurança e de resgate de vítimas desse tipo de acidente, retirou-a rapidamente do veículo, com receio de que ele se incendiasse.

O VW Gol ficou com a frente totalmente destruída, não possui seguro e a psicóloga esta desempregada. “Bens materiais se dá um jeito, a gente vai consertando devagarzinho, o mais importante é que minha filha, apesar da violência do acidente, está bem, graças a Deus”, disse o pai dela, identificado por Valmir.

Depois de encerrado o registro feito pela Polícia Militar, o veículo foi retirado do local por um guincho contratado pelo pai da vítima.